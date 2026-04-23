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Intensifican la búsqueda de menor de 17 años desaparecido al ser arrastrado por un río en Candelaria, Valle

Familia y comunidad de Villagorgona buscan al joven de 17 años con limitado apoyo de autoridades durante los primeros días. Lleva seis días desaparecido.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
06:40 p. m.
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Jonathan González, un joven de 17 años, permanece desaparecido desde hace seis días tras ser arrastrado por la corriente del río Fraile, en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

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La búsqueda ha recaído principalmente en su familia y vecinos de la comunidad, quienes denuncian la falta de apoyo institucional durante los primeros días de la tragedia.

Durante los seis días transcurridos, la familia de Jonathan ha liderado las labores de búsqueda con el apoyo de la comunidad de Villagorgona. Los familiares expresaron su desesperación ante la limitada respuesta de las autoridades; así lo indicó el padre del menor, Eider González.

La búsqueda ha sido, la gran mayoría de los días, prácticamente, la familia y comunidad.

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Video registró cómo el rio arrastró al joven desaparecido

El incidente ocurrió el pasado viernes cuando Jonathan nadaba en las aguas del río a la altura del sector La Victoria.

Según testigos, el joven se encontraba cruzando de un lado a otro del río junto a sus amigos.

Lo que dicen los amigos, más que todo, es que se estaban pasando de un lado al otro del río, y pues llega a cierto punto que hay un video que cuando ellos arrancan de allá para acá, que dicen que él se está ahogando, que se está ahogando.

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Después de varios días, autoridades apoyan la búsqueda del menor

Las autoridades comenzaron a hacer presencia en la zona para colaborar con las labores de rastreo. La alcaldía municipal dispuso una retroexcavadora para facilitar las tareas de búsqueda en el cauce del río.

La alcaldesa de Candelaria solicitó formalmente apoyo al gobierno departamental, al Gobierno Nacional y a las fuerzas militares para fortalecer el operativo de búsqueda del adolescente.

Las autoridades locales reconocieron la necesidad de coordinar esfuerzos ante la complejidad que representa rastrear el cuerpo en las aguas del río Fraile.

La comunidad de Villagorgona ha mantenido su solidaridad con la familia González durante estos difíciles días, acompañándolos en las jornadas de búsqueda que se extienden desde el amanecer hasta el anochecer.

La zona rural donde ocurrió el accidente presenta condiciones geográficas que dificultan las labores de rastreo.

Las autoridades están definiendo un plan operativo específico para intensificar la búsqueda de Jonathan González en las próximas horas, mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo.

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