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Colombia

20 años de cárcel para teniente del Ejército por tortura y homicidio de un campesino en Antioquia

El oficial Leider Ortiz aceptó su responsabilidad en los hechos ocurridos en una base militar de Frontino tras un preacuerdo con la Fiscalía.

soldado del Ejército Nacional de Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 23 de 2026
04:52 p. m.
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Un teniente del Ejército Nacional fue condenado a 20 años y 2 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravados, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en Frontino (Antioquia). La sentencia se produjo luego de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por un juez.

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De acuerdo con la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación, la víctima, un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva, fue retenida en una base militar bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante su detención, fue sometida a tratos crueles e inhumanos que se prolongaron por aproximadamente cinco horas.

¿Qué ocurrió con la víctima en la base militar de Frontino?

Las autoridades establecieron que el hombre fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol dentro de las instalaciones militares. Posteriormente, murió en un baño de la guarnición. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después, el cuerpo fue localizado por las autoridades, recuperado del afluente y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

¿Quiénes más están implicados en el caso?

Por estos hechos, además del teniente Leider Ortiz Ortiz, fueron judicializados otros integrantes del Ejército que actualmente cumplen medida privativa de la libertad.

Entre ellos se encuentran el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

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