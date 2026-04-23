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¿Patinetas eléctricas deben tener SOAT en 2026? Esto aclara la nueva ley

La Ley 2486 de 2026 aclara si las patinetas eléctricas deben tener SOAT en Colombia. Conozca qué dice la norma y qué requisitos aplican para circular.

¿Patinetas eléctricas deben tener SOAT en 2026? Esto aclara la nueva ley
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 23 de 2026
05:21 p. m.
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La regulación de la movilidad eléctrica en Colombia dio un paso clave con la entrada en vigor de la Ley 2486 de 2026.

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Esta norma, que busca ordenar el uso de motos, patinetas y monopatines eléctricos, también resolvió una de las dudas más frecuentes entre los usuarios: si deben o no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

De acuerdo con el texto oficial, la ley establece criterios claros dependiendo del tipo de vehículo. Esto marca un antes y un después en la forma en que se entiende la micromovilidad en el país, especialmente en ciudades donde estos medios de transporte han crecido rápidamente.

¿Patinetas eléctricas deben tener SOAT en 2026?

La respuesta es no en la mayoría de los casos. Según el artículo 15 de la ley, “el SOAT no es necesario para los vehículos de un peso inferior a los 60 kilogramos o que, teniendo un peso superior, no puedan desarrollar velocidades superiores a 40 km/h”.

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Esto significa que las patinetas eléctricas y monopatines, que generalmente cumplen con estas características, no están obligados a adquirir este seguro. Sin embargo, la situación cambia para vehículos más robustos, como algunas motos eléctricas, que sí deben cumplir con requisitos similares a los de motocicletas tradicionales.

Nuevas reglas para la movilidad eléctrica en Colombia

Más allá del SOAT, la ley introduce varias medidas para mejorar la seguridad y convivencia en las vías. Entre ellas, define que estos vehículos deben circular preferiblemente por ciclorrutas, limita su uso en andenes y establece el uso obligatorio de casco en ciertos casos.

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También se refuerzan los controles por parte de las autoridades y se exige registro para algunos vehículos eléctricos de mayor potencia. Además, las alcaldías tendrán la facultad de definir zonas de circulación, parqueo y sanciones.

Con esta normativa, el país busca adaptarse a nuevas formas de transporte sin descuidar la seguridad vial. La Ley 2486 de 2026 deja claro que no todos los vehículos eléctricos son iguales, y por eso establece reglas diferenciadas que responden a sus características y riesgos.

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