Análisis: jornada de protestas; el presidente responsabiliza a la prensa y se hunde la reforma laboral

Las calles de más de 10 ciudades se llenaron este martes 20 de junio. La oposición, sin una figura clara y determinante, logró copar las plazas y calles especialmente de Bogotá, Medellín y Cali en una protesta que superó lejos a la del Gobierno nacional hace tan solo dos semanas. Mientras eso ocurría, en la plenaria de la Cámara sesionaba la Comisión Séptima y su presidente, Agmeth Escaf, liquidaba el debate, sin quórum y con recusaciones, con el que quedó archivada la reforma laboral, uno de los proyecto emblema de la administración Petro y que ya no podrá debatirse en la siguiente legislatura ni en las sesiones extraordinarias.

El presidente pidió proteger a los manifestantes y habló de garantías democráticas para todos quienes se opongan a su Gobierno. La única buena noticia vino desde Alemania, pero por el lado de Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz que sellaron un inesperado 2-0 contra la selección de ese país, reconocida por haber ganado cuatro mundiales en la historia del fútbol.

El balance no fue agridulce para el Gobierno, fue agrio. La representante María Fernanda Carrascal publicó fotos de la Plaza de Bolívar con algunos huecos a las 10 am y le pidió a los manifestantes agruparse para que no quedaran espacios. Dos horas después la plaza quedó totalmente llena y la reforma laboral totalmente archivada.

El análisis indica que el Gobierno podría perder aliados en octubre en las tres capitales clave en donde hoy tiene posibilidades de ejercer el poder. Aunque en Bogotá eso no quedó claro en las últimas semanas por controversias con la alcaldesa Claudia López sobre el Metro, y apoyo en seguridad y pie de fuerza, la alcaldesa y el presidente han sido cercanos en la carrera política desde años atrás.

Medellín en dónde más se marchó contra Daniel Quintero

La manifestación en Medellín impresionó a muchos. Decenas de miles de personas caminaron por el centro de la ciudad y frente a los edificios de la Alcaldía en un coro que gritaba “fuera Quintero”. El alcalde se asomó desde la terraza y saludó a los ciudadanos con algo de ironía y publicó un trino sonriéndoles de la misma manera. La protesta de hoy podría ser un indicador primario de cómo serán las elecciones en esa ciudad, en donde el candidato más fuerte hasta ahora es Federico Gutiérrez, con mucho reconocimiento de imagen por haber sido candidato presidencial y alcalde de esa ciudad en el pasado. En el segundo lugar de las encuestas está Juan Carlos Upegui, primo de la esposa del alcalde.

Lo mismo ocurrió en Cali, en donde hay una amplia baraja de candidatos con mujeres como Diana Rojas que están haciendo una buena campaña y en donde la desaprobación del alcalde Jorge Iván Ospina ha llegado a ser la más alta del país.

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la prensa

Al mismo tiempo que las calles se copaban, el presidente le dio 'RT' en su cuenta oficial de Twitter cómo de jefe de Estado a la cuenta de una ciudadana colombiana en el exterior que decía que las protestas estaban siendo orquestadas por Vicky Dávila. “Los que estamos en el extranjero percibimos a Vicky Dávila como la organizadora de la marcha contra Petro. ¿Se volvió subversiva?”, decía el trino replicado ante más de seis millones de usuarios que siguen al presidente en esa red social.

Sin embargo, las preguntas sobre la financiación en el Atlántico por cuenta de los reveladores audios de Armando Benedetti, jefe de campaña del presidente a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete, siguen sin ser resueltas.

Tampoco por qué murió un coronel de la Policía adscrito a seguridad presidencial involucrado en el escándalo del “niñera gate” y las interceptaciones ilegales.

Y las explicaciones sobre los chats de Day Vásquez y Nicolás Petro por supuestos aportes de ex mafiosos en la costa siguen sin ser suficientes.

El presidente buscó de alguna forma responsabilizar a la prensa y poner a liderar a una periodista la convocatoria a las manifestaciones. Sin embargo, eso parece irreal incluso para expertos moderados con el Gobierno como Mauricio Jaramillo, phd y profesor de la Universidad El Rosario.

“Hay un sector representativo que salió a marchar y hubo capacidad de convocatoria de la oposición. El Gobierno no puede caer en el error de pensar que estos son hechos aislados, o que siente que es víctima de noticias falsas. Hay una inconformidad y el a Gobierno debe tomar nota de eso. Que no haya habido heridos y batallas campales confirma que Colombia está en democracia, aunque han dicho que Petro es un dictador. Y, finalmente, no hay un líder claro en la oposición. Petro no tiene un adversario natural”, dijo a Noticias RCN.

De otro lado, Daniel Briceño, abogado y panelista de La Mesa Ancha, dijo que el Gobierno debe entender a la oposición ciudadana. “Salieron empresarios, trabajadores, personas de la reserva. Hoy hay una oposición que se configura desde la calle, más allá que en lo político, desde lo ciudadano y desde lo cívico. Este mensaje disuade a ciertos políticos o partidos que estaban pensando en apoyar las reformas del presidente Petro porque las elecciones de octubre se acercan y se calienta el panorama electoral. Es la primera marcha organizada porque se va a partidos de derecha unidos”, explicó.

En entre tanto, queda el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria que se ha caído dos veces por tropiezos en la discusión, el debate de el articulado de la pensional y un proyecto de reforma clave para el presidente que ya fue archivado. La pregunta es cómo reaccionará el Gobierno ante este escenario.