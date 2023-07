“Me voy a quedar hasta el último momento”: José Félix Lafaurie habla de las conversaciones con el ELN

En entrevista exclusiva con José Manuel Acevedo, el presidente de Fedegan y miembro de la mesa de diálogos de paz con el ELN, habló de su participación en el proceso que se adelanta con esa guerrilla.

Inicialmente manifestó que considera mucho mejor y más viable una conversación de paz, pero también rechazó los hechos violentos de los últimos días protagonizados por ese grupo armado.

"A mí no me gusta una vieja lógica que ha tenido la guerrilla, que es la del terror. Creo que una conversación de esta naturaleza, y después de haber tenido el proceso con las Farc, que a la final salió mal, porque hoy en día el tema de la seguridad está duramente cuestionada por la opinión pública, creo que es mejor los buenos mensajes, los positivos a la sociedad, para que estos diálogos transcurran en un ambiente distensionado, para que la gente pueda realmente asimilar el proceso", comentó Lafaurie.

Vea también: “Terminó engañándonos”: José Félix Lafaurie sobre los audios de Óscar Iván Zuluaga relacionados con Odebrecht

Preguntado por si los más recientes crímenes cometidos por el ELN, entre ellos el secuestro de la sargento Karina Ramírez, no son suficientes como para hacer un alto en el proceso y hacer exigencias para posteriormente seguir con las conversaciones, respondió un no contundente.

“Por una razón elemental: ellos han dicho algo que a mí me parece que es valioso, nunca habían querido firmar nada, acordar nada con ningún Gobierno; siete lo intentaron. Con la delegación de este Gobierno han firmado once acuerdos y varios protocolos”.

Resaltó que en Cuba deberán identificar los puntos necesarios para avanzar en un tema fundamental: “cese al fuego y participación de la sociedad en la construcción de democracia, que es el corazón del proceso".

¿José Félix Lafaurie ha pensado en retirarse de la mesa de diálogo con el ELN?

De nuevo dijo que no, argumentando que “el Gobierno me invitó y yo por supuesto que me voy a quedar hasta el último momento". No obstante, aseguró que no callará sobre hechos que a su consideración no estén bien.

“Es decir, no estoy ni para ‘atravesar palos de a rueda’, pero tampoco para callarme aquellas cosas que considere que no van bien”.