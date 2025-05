Joven asesinada a tiros en Cúcuta habría sufrido violencia intrafamiliar

La magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, se pronunció respecto al homicidio de la estudiante María José Estupiñán, de 22 años, en Cúcuta.

“Como presidenta de la Comisión de Género en la rama judicial, pues no podemos hacer otra cosa que rechazar y condenar de manera muy enérgica este crimen que enluta no solamente a una familia, no solamente Norte de Santander nos tiene que enlutar como comunidad, como sociedad colombiana”, aseguró la magistrada Acosta.

Joven asesinada en Cúcuta era víctima de violencia intrafamiliar

De acuerdo con la magistrada Acosta la joven asesinada con arma de fuego por un presunto domiciliario era víctima de violencia intrafamiliar y dentro de poco iba a salir indemnizada.

“Era una mujer joven, emprendedora con toda una vida por delante, pero esos sueños se ven truncados como los sueños de muchas mujeres en este país. Lo peor es que según la información que se ha conocido era víctima en un proceso por violencia intrafamiliar y estaba a punto de recibir una indemnización”, aseguró la togada.

Además de lo anterior la magistrada dijo que desde la Comisión de Disciplina vigilará de cerca a los funcionarios judiciales que llevarán el proceso para que este se desarrolle y el homicidio no quede en la impunidad.

¿Cómo sucedió el asesinato de María José Estupiñán?

Según se conoció, María José Estupiñán se encontraba en una vivienda, cuando un supuesto domiciliario la llamó para que recibiera un paquete, el cual presuntamente era un obsequio.

A penas la joven se asomó a la puerta, el hombre le propinó varios disparos, lo que acabó con la vida de la joven que estaba cursando el séptimo semestre de la carrera de comunicación social y periodismo.