Joven reveló cómo la secuestraron y abusaron al salir de una fiesta en Manizales

Noticias RCN conoció un grave caso que ocurrió en Manizales, Caldas, donde se vio involucrada una mujer tras asistir a una fiesta.

Se trata de un caso de secuestro y abuso sexual que la primera semana de julio en Manizales. Las primeras versiones indican que todo habría iniciado en una fiesta, donde uno de los asistentes habría convencido a la víctima de que se quedara en una vivienda.

Al día siguiente, cuando la joven intentó irse, el hombre la amenazó y la mantuvo secuestrada por varios días, donde conoció el horror no solo del cautiverio, sino también del abuso sexual, tras, aparentemente, haberla drogado.

La joven que fue víctima de secuestro y abuso reveló cómo sucedieron los hechos en una vivienda del barrio Samaria, en Manizales, donde estuvo tres días en poder de su violador.

Me da frustración y miedo (…) Yo me iba y me dijo que no, que ya era de él, que yo era su mujer.