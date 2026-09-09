VIDEO | Droga, armas y menores fueron encontrados en presunta 'narcofiesta' en Pereira: investigan explotación sexual

Las autoridades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia intensificaron los operativos contra las ‘narcofiestas’, encuentros privados que, según las investigaciones, estarían realizándose durante fines de semana y varios días en inmuebles alquilados por particulares.

Los investigadores buscan establecer si algunas de estas celebraciones estarían siendo aprovechadas por estructuras criminales para facilitar actividades ilícitas y, especialmente, para instrumentalizar a menores de edad.

Uno de los procedimientos más recientes se llevó a cabo en la vereda Filo Bonito, en Dosquebradas, hasta donde llegaron uniformados luego de obtener información sobre una fiesta que se desarrollaba en una finca rentada.

¿Qué hallaron en la 'narcofiesta' que descubrieron en Pereira?

La operación dejó cuatro personas capturadas y permitió la incautación de dos armas, además de diferentes sustancias psicoactivas.

Entre los elementos encontrados había sustancias como anfetaminas y opioides, que, de acuerdo con la información recopilada durante la investigación, estarían siendo consumidas en este tipo de encuentros. Los uniformados también identificaron cerca de 50 personas que consumían sustancias psicoactivas de manera recurrente.

Menores podría estar siendo explotados sexualmente en las 'narcofiestas'

Durante la intervención fueron encontrados varios menores de edad. Una menor fue aprehendida y otros tres menores fueron identificados por las autoridades, quienes quedaron bajo las rutas institucionales de protección.

Uno de los principales interrogantes de los investigadores es establecer qué hacían los menores en estos lugares y si estaban siendo utilizados en actividades ilícitas.

La Policía investiga, además, posibles escenarios de explotación sexual y señala que dentro de procedimientos anteriores se ha logrado identificar y retirar a menores que presuntamente estarían siendo utilizados para actividades de prostitución y otras conductas irregulares.

¿Qué se sabe de las 'narcofiestas'?

La investigación busca determinar quiénes estarían organizando estas celebraciones, cómo son convocados los asistentes y quiénes estarían facilitando los inmuebles utilizados para los encuentros.

Uno de los puntos que analiza la Policía es la posible relación con la estructura criminal conocida como ‘La Cordillera’, así como eventuales conexiones internacionales, entre ellas con Panamá.