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¿Podría haber bases militares de EE. UU. en Colombia? Marco Rubio dio categórica respuesta

En diálogo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el secretario de Estado respondió.

José Manuel Acevedo

septiembre 09 de 2026
11:01 a. m.
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En la tarde del martes 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó a Barranquilla en el marco de una gira que está haciendo por Sudamérica.

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Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Colombia parecen tomar un rumbo más despejado.

La visita de Rubio a Colombia y el continente

Rubio visitará varios países de la región para tratar temas clave en torno a la seguridad, la economía y demás aspectos que contribuyan con los vínculos vigentes con Estados Unidos.

La primera parada fue Colombia, donde lo recibieron el canciller Omar Bula, la embajadora María Consuelo Araújo y luego el presidente Abelardo de la Espriella, con quien tuvo una reunión.

José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, entrevistó a Rubio acerca de varios temas, tales como la seguridad en el país, la presencia de grupos armados (ELN y disidencias) en la región, la lista OFAC y las acciones conjuntas en torno a la lucha contra las drogas.

“Todo es posible”: Rubio respondió

Un dato clave que se debe tener en cuenta es que con la administración de De la Espriella, Colombia hace parte del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump enfocada en labores militares entre los países, principalmente.

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Durante la entrevista, una de las preguntas más importantes radicó en la posibilidad de que haya bases militares de Estados Unidos en Colombia. La respuesta de Rubio fue contundente.

“Todo es posible, pero primero nos deben invitar, porque esto es un país soberano y la tiene que hacer el pueblo colombiano a través de sus políticos electos. Si nos hacen esa petición oficialmente, se va a estudiar si es posible. Esa decisión le corresponde al presidente a través del Departamento de Guerra de Estados Unidos”, sostuvo.

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