Joven en Bogotá prestó su gorra y cuando pidió que se la devolvieran, lo asesinaron con puñal

Andrés Arcila, un hombre 18 años, fue asesinado en el barrio Bosa Laureles tras prestarle su gorra a otro joven de la misma edad. Se negó a devolverla, lo cual desencadenó una riña.

Los hechos ocurrieron en la calle 73F Sur con carrera 80Q, localidad de Bosa en el sur de Bogotá. Según la investigación, la discusión entre ambos jóvenes escaló rápidamente hasta salirse de control, momento en el cual se atacaron con puñal.

Discusión terminó en pelea con arma blanca

El mayor Andrés Ezequiel Carrillo, comandante de la Estación de Policía de Bosa, informó lo siguiente: “Los uniformados acudieron al lugar tras recibir información sobre una persona lesionada con un arma cortopunzante. Con el apoyo de la comunidad, la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Posteriormente, falleció”.

Gracias a la reacción de las patrullas, el presunto agresor fue ubicado e interceptado a pocas cuadras. También presentaba lesiones, por lo que fue trasladado a un centro médico para revisión y atención antes de quedar a disposición de la Fiscalía para la judicialización.

¿Cómo se enteraron los vecinos?

Una habitante del sector entregó detalles de lo ocurrido en diálogo con Alerta Bogotá: “Resulta que lo mataron, lo dejaron ahí tirado y se largaron. Por una infeliz cachucha”. Aseguró además que en el barrio se han presentado hechos de inseguridad y vandalismo con frecuencia.

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En un principio, los vecinos no auxiliaron al joven, dado que tenían miedo de ser señalados. “Uno no se atrevía a cogerlo porque después le echan la culpa a uno”, afirmó la mujer. Aunque minutos después lo pudieron socorrer luego de que llegara un carro particular, con el que lo llevaron al centro médico.

La comunidad manifestó su preocupación por el aumento de la delincuencia en la zona y solicitó mayor presencia policial. “Debía de haber más policías para que estén pendientes”, expresó la vecina, quien criticó que se ha vuelto frecuente que los criminales queden libres en cuestión de horas.