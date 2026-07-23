Así luce Nicolás Maduro tras 200 días detenido en Estados Unidos

Nicolás Maduro reapareció durante su tercera audiencia judicial en Nueva York, donde periodistas presentes en la sala aseguraron que el venezolano luce visiblemente más delgado tras más de seis meses de detención en Estados Unidos.

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La comparecencia, que duró apenas 13 minutos, dejó nuevas imágenes y detalles sobre el estado físico y la actitud de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, mientras avanza el proceso por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína y armas.

¿Cómo luce Nicolás Maduro tras más de seis meses en prisión?

Claudia Gurisatti y Roberto Macedonio, periodistas de NTN24, estuvieron presentes en la sala del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y describieron el cambio físico del venezolano durante la audiencia.

Según relató Macedonio, tanto Maduro como Cilia Flores "están los dos bastante más delgados" en comparación con su anterior comparecencia ante la justicia estadounidense.

Maduro ingresó al estrado vestido con un uniforme caqui de recluso, al igual que su esposa. De acuerdo con Gurisatti, al entrar "miró el auditorio, se tomó unos segundos, saludó y se sentó" para escuchar al juez Alvin Hellerstein.

La periodista también aseguró que percibió un cambio en la actitud de Maduro. "Yo lo percibí aceptando su situación", afirmó, mientras explicó que Cilia Flores permaneció sentada tomando apuntes durante toda la diligencia.

Pese al contexto judicial, Maduro fue visto conversando con sus abogados e incluso sonriendo en algunos momentos antes y después de finalizar la audiencia.

¿Qué pasó en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro?

La diligencia judicial fue la más corta desde el inicio del proceso. Mientras la primera audiencia, realizada el 5 de enero, duró 35 minutos y la segunda, celebrada el 26 de marzo, se extendió por 25 minutos, esta tercera sesión concluyó en apenas 13 minutos.

Durante la audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein aprobó el calendario procesal acordado entre la Fiscalía y la defensa, fijando el 1 de junio de 2027 como fecha para el inicio del juicio.

Antes de esa etapa habrá varias decisiones clave. Una de las más importantes llegará el 2 de septiembre de 2026, cuando la defensa presentará las primeras mociones para intentar que el caso sea desestimado bajo el argumento de inmunidad soberana y para solicitar la exclusión de parte de las pruebas recopiladas por la Fiscalía.

Además, el abogado y defensor de derechos humanos venezolano Nizar El Fakih señaló que el 17 de noviembre de 2026 será otra fecha determinante, ya que el juez escuchará los argumentos orales de ambas partes antes de resolver aspectos fundamentales del proceso.

Aunque la audiencia transcurrió sin sobresaltos, el evidente cambio físico de Nicolás Maduro fue uno de los aspectos que más llamó la atención entre quienes presenciaron la diligencia, mientras el caso continúa avanzando hacia un juicio que podría definir el futuro judicial del exmandatario venezolano.