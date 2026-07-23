Hombre llegó a Medellín con una maleta sospechosa y Migración Colombia no lo dejó entrar: ¿qué tenía?

Las autoridades migratorias y locales mantienen controles sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, especialmente cuando existen indicios de que podrían desarrollar actividades ilícitas o que atenten contra niños, niñas y adolescentes.

En lo corrido de 2025, ya son 103 los ciudadanos extranjeros inadmitidos, según la información entregada por las autoridades.

¿Qué ocurrió con el ciudadano ruso que fue inadmitido en Medellín?

Un ciudadano de nacionalidad rusa fue inadmitido por Migración Colombia cuando pretendía ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Antioquia.

Durante la entrevista migratoria, los funcionarios realizaron la verificación correspondiente y establecieron que, presuntamente, el verdadero propósito de su viaje estaría relacionado con la realización de actividades con fines de explotación sexual.

Además, durante la inspección de su equipaje fueron encontrados elementos que, según las autoridades, reforzaron los indicios identificados durante el procedimiento migratorio.

Entre los objetos hallados había más de 36 preservativos y dos teléfonos celulares.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Tras la verificación, Migración Colombia tomó la decisión de impedir el ingreso del ciudadano ruso al territorio nacional.

El caso fue presentado como parte de los controles que se adelantan para evitar el ingreso de personas que puedan estar relacionadas con actividades delictivas o que representen un riesgo para la población.

Desde Medellín, las autoridades advirtieron que mantendrán la vigilancia y aseguraron que no permitirán el ingreso de extranjeros que pretendan llegar a la ciudad para cometer delitos o afectar a niños, niñas y adolescentes.

Ya son 103 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2025. En Medellín no vamos a bajar la guardia. El que venga a hacerles daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, o a delinquir, se encuentra con la autoridad. Aquí no los queremos y no los vamos a dejar entrar.

¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos en 2026?

Con este caso, ya son 103 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2026, de acuerdo con la información entregada.

Las autoridades insistieron en que los controles continuarán en los puntos de ingreso al país y que, cuando durante las entrevistas y verificaciones migratorias se encuentren inconsistencias o indicios sobre el verdadero propósito de un viaje, se podrán tomar las medidas correspondientes para impedir el ingreso a Colombia.