Grietas y humedad: Las señales que advierten un posible colapso en su vivienda, según reciente estudio

La estabilidad de una vivienda empieza en sus cimientos, pero también es uno de los aspectos más invisibles para los propietarios hasta que surgen los problemas. De acuerdo con el informe “Seguridad y Protección: Lo que los latinoamericanos protegen en el hogar”, elaborado por la aseguradora Chubb, el 62% de los colombianos considera la estructura y la construcción como su mayor preocupación en materia de protección residencial.

Este porcentaje sitúa a Colombia por encima de otros países de la región como México (55%), Perú (50%), Brasil (50%) y Argentina (48%), reflejando una inquietud generalizada por la solidez y conservación de los inmuebles.

Factores que amenazan la estabilidad estructural en Colombia

Los problemas en los cimientos y estructuras no siempre aparecen de la noche a la mañana. Factores climáticos y del suelo suelen actuar de forma progresiva. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Suelos mal compactados o con drenajes deficientes.

Humedad acumulada, un desafío constante en diversas regiones del país que degrada las bases y acelera los asentamientos de las construcciones.

Filtramientos y movimientos del terreno que comprometen la solidez original del inmueble.

Idealmente, los propietarios deberían intervenir a tiempo para evitar consecuencias mayores, como hundimientos parciales, pérdidas financieras elevadas e incluso riesgos severos de desplome.

8 señales de alerta que indican daños en la estructura de su vivienda

Detectar a tiempo una falla estructural permite mitigar costos astronómicos y proteger la vida de los habitantes. Los especialistas recomiendan realizar inspecciones periódicas y prestar atención a los siguientes indicios:

Grietas diagonales o en forma de escalera en muros interiores y exteriores. Puertas y ventanas que se traban o no cierran de manera fluida. Pisos desnivelados, inclinados o con hundimientos perceptibles. Separación visible entre muros y muebles fijos (cocinas integradas, armarios). Presencia recurrente de humedad o moho en bases de paredes y sótanos. Putrefacción en estructuras de madera. Aumento inexplicable en los recibos de energía (derivado de desajustes térmicos o grietas). Ingreso inusual de plagas por fisuras no detectadas.

Además del riesgo físico, postergar las reparaciones afecta directamente el valor de la propiedad. En el mercado inmobiliario, los compradores suelen exigir rebajas sustanciales o descartar ofertas al detectar daños no resueltos.

A pesar del alto nivel de preocupación por la solidez de los inmuebles, existe una marcada diferencia entre la intención y la acción en el país.

Según datos aportados por Chubb, aunque el 81% de los colombianos reconoce que asegurar su vivienda es fundamental, únicamente el 21% cuenta con una póliza activa.

"Entender el entorno y el estilo de vida de las personas es fundamental para identificar sus principales inquietudes. Proteger el hogar no se trata solo de reconstruir después de un daño, sino de contar con la tranquilidad de un respaldo confiable frente a lo inesperado", explicó Andrés Serrano, vicepresidente de la línea de consumo en Chubb.