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¡Prepárese! Estos serán los recorridos de la Media Maratón de Bogotá de este domingo 26 de julio

La carrera se realizará este domingo 26 de julio y tendrá recorridos de 10 y 21 kilómetros, con participantes de más de 60 países.

Carrera running

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:43 p. m.
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Este domingo 26 de julio se realizará una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, evento que reunirá a más de 40.000 corredores entre atletas élite y aficionados.

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Los participantes podrán competir en las categorías de 10 y 21 kilómetros, por lo que se recomienda programar con anticipación la llegada al punto de partida y tener en cuenta los horarios de salida establecidos para cada grupo.

¿Cuál será la ruta de los 21 kilómetros?

La carrera de 21K comenzará en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar a las 8:30 de la mañana.

Recorrido 21K MMB
Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde allí, los corredores tomarán la calle 63 en dirección norte hasta llegar al sector del Campín. Posteriormente, el trazado continuará por la carrera 24 y la carrera 19, avanzando hacia el norte de Bogotá.

La ruta seguirá por la calle 92 y luego conectará con la carrera 15, uno de los principales corredores de la competencia.

Más adelante, los atletas llegarán a la calle 127 y continuarán hacia la carrera 7. El punto más septentrional del recorrido estará en la calle 150.

Después de completar este tramo, los corredores emprenderán el regreso hacia el sur por los principales corredores de la ruta, pasando nuevamente por la carrera 7 y la carrera 15.

Al llegar al sector del Virrey, el recorrido se incorporará a la Avenida NQS para continuar en dirección sur.

La competencia seguirá por la zona de la Avenida Chile, la carrera 36A y la calle 53, hasta regresar al entorno del Parque Simón Bolívar.

Finalmente, los participantes ingresarán al parque para cruzar la meta y completar los 21 kilómetros.

¿A qué hora salen los corredores de los 21K?

Las salidas se realizarán de manera escalonada, con intervalos de ocho minutos entre los diferentes grupos:

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Élite: 8:30 a. m.
Filtro 1: 8:30 a. m.
Filtro 2: 8:38 a. m.
Filtro 3: 8:46 a. m.
Filtro 4: 8:54 a. m.

Los participantes deben tener en cuenta el bloque que les fue asignado y llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos antes de la salida.

¿Cómo será el recorrido de los 10 kilómetros?

La prueba de 10K también comenzará en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero tendrá su salida a las 10:00 de la mañana.

Recorrido 10K MMB
Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde la carrera 60, los corredores avanzarán hacia el oriente para tomar la calle 44 y posteriormente continuar hacia el norte por la carrera 52.

Luego, el recorrido llegará a la calle 63, uno de los principales ejes de la competencia.

Los participantes pasarán por las inmediaciones del Campín y de la Universidad Nacional antes de continuar hacia el sector de la carrera 24.

En este punto se desarrollará un circuito que incluirá tramos por las carreras 24 y 27.

Después de completar este trayecto, los corredores regresarán hacia el sur por la calle 53 y volverán a conectar con la calle 63.

Desde allí continuarán hasta la carrera 60 para dirigirse nuevamente hacia el Parque Simón Bolívar.

La competencia finalizará dentro del parque, donde estará ubicada la meta de los 10 kilómetros.

¿A qué hora salen los participantes de los 10K?

Al igual que en la prueba de 21 kilómetros, las salidas serán escalonadas cada ocho minutos:

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Élite: 10:00 a. m.
Filtro 1: 10:00 a. m.
Filtro 2: 10:08 a. m.
Filtro 3: 10:16 a. m.
Filtro 4: 10:24 a. m.

Por eso, se recomienda a los participantes llegar temprano y revisar previamente el bloque de salida que les corresponde.

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