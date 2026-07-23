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Aumentan la recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí

Las autoridades buscan a las personas detrás de este aberrante crimen.

María Camila Potosí.
María Camila Potosí. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:37 p. m.
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María Camila Potosí era una joven de 21 años que llevaba ocho meses de embarazo. Fue reportada como desaparecida el jueves 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

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Aquel día, se encontraba en la casa de su cuñada en el barrio Meléndez. Por la mañana, estuvo en un control prenatal, en el que le ordenaron otra cita médica. Luego de volver a la vivienda, se alistó para ir a atender esta segunda diligencia.

Cronología del caso: la desaparición y el hallazgo del cuerpo

Las cámaras del sector grabaron cuando emprendió camino en una motocicleta con una mujer que decía ser su amiga. Esta fue la última vez que se supo algo sobre la joven.

A medida que pasaban los días, se llevó a cabo una robusta búsqueda en Cali y los alrededores. En la noche del lunes 20 de julio, las autoridades encontraron su cuerpo en el corregimiento La Buitrera.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, estaba atada de sus extremidades y con signos de tortura. Lo más aberrante es que le sacaron la bebé que estaba a pocas semanas de nacer.

La recompensa es de 100 millones de pesos

El rechazo por el homicidio se ha extendido a lo largo del departamento. Muestra de ello fue el pronunciamiento del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien luego de extender sus condolencias, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para ubicar a los responsables, principalmente la mujer de la moto.

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Durante la mañana de este jueves 23 de julio, la ciudadanía marchó en el sur de Cali y pidió que se esclarezca el crimen en el menor tiempo posible.

Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle, se unió al llamado y ordenó que haya resultados rápidos. Además, informó que se sumaron otros 50 millones de pesos a la recompensa, por lo que quedó en $ 100 millones.

“Acompañamos de corazón a la familia de María Camila en este momento de profundo dolor. Todo el Valle está en vilo y en oración por la pronta aparición de su bebé y por justicia”, señaló la mandataria.

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