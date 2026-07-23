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Copa Sudamericana: Santa Fe pega primero, vence 2-0 a Caracas FC y se acerca a octavos

Los cardenales dieron el golpe sobre la mesa en el juego de ida.

Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

julio 23 de 2026
09:29 p. m.
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Independiente Santa Fe dio un paso firme en sus aspiraciones continentales al derrotar 2-0 a Caracas FC en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en el choque de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana. Con anotaciones de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, el equipo bogotano sacó una ventaja clave para la serie que se definirá en territorio venezolano.

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Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico cardenal impuso condiciones sobre el césped de El Campín.

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La insistencia ofensiva rindió frutos cuando Hugo Rodallega, figura y referente del ataque rojo, conectó una pelota dentro del área para abrir el marcador y poner el 1-0 que desató la alegría en las tribunas.

Caracas FC intentó reaccionar mediante transiciones rápidas, pero la zona defensiva del 'León' se mostró sólida y evitó cualquier peligro sobre el arco local.

En el tramo final del compromiso, cuando los visitantes buscaban el empate, Santa Fe apretó el acelerador para aumentar la diferencia. Franco Fagúndez apareció en el momento preciso para mandar el balón al fondo de la red y decretar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Santa Fe viajará a Caracas con un margen favorable de dos goles de diferencia. El ganador de esta llave asegurará su boleto a los octavos de final del torneo continental, donde aguarda River Plate de Argentina.

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