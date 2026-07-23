Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar cómo es su relación con Escro

Tras los rumores que surgieron por sus recientes apariciones junto al streamer Escro, Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse en una transmisión en vivo.

La influencer explicó cómo es realmente su relación con el creador de contenido y dejó una frase que avivó las reacciones en redes: "Me hace muy feliz".

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Escro?

Las especulaciones sobre un posible romance entre Aida Victoria Merlano y Escro han cobrado fuerza en las últimas semanas. Los videos compartidos por ambos, las transmisiones en vivo y un beso durante una de sus colaboraciones llevaron a miles de usuarios a preguntarse si entre ellos existe algo más que una amistad.

RELACIONADO Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

Ante la cantidad de comentarios, la creadora de contenido decidió responder directamente a sus seguidores durante un live en TikTok.

Allí explicó que entiende las opiniones de quienes siguen de cerca su vida personal, aunque aclaró que muchas de las críticas no representan el sentir de la mayoría de su comunidad.

Durante la transmisión, Merlano también habló de la percepción que existe sobre el streamer y aseguró que la imagen que proyecta en redes sociales es diferente a la persona que ha conocido fuera de cámaras.

“Escro es un personaje de las redes sociales y David es el ser humano que está detrás de ese personaje. Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz, me gusta colaborar con él, me gusta hacer contenido con él”, mencionó.

La barranquillera añadió que le tiene un profundo cariño y resumió su percepción con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Me hace muy feliz".

¿Hay una relación sentimental entre Aida Victoria Merlano y Escro?

Aunque la declaración alimentó nuevamente las especulaciones, Aida Victoria Merlano evitó confirmar que exista un noviazgo con David Darville, conocido en internet como Escro.

En cambio, explicó que actualmente busca explorar nuevos formatos de contenido y colaborar con distintos creadores digitales, razón por la que ha aparecido con mayor frecuencia junto al streamer. Según dijo, su intención es ampliar el tipo de publicaciones que comparte con su audiencia y no limitarse a un solo estilo.

La influencer también agradeció el interés de sus seguidores y reconoció que muchos comentarios nacen del cariño que le tienen y del deseo de verla rodeada de personas que le aporten bienestar. Sin embargo, insistió en que su opinión sobre David responde a la experiencia que ha tenido al conocerlo personalmente, más allá del personaje que interpreta frente a las cámaras.

Mientras continúan las especulaciones, las declaraciones de Aida Victoria Merlano volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la conversación digital.

RELACIONADO Video mostró el dramático accidente que dejó a Diego Sáenz con tres fracturas

Por ahora, la creadora de contenido solo confirmó que mantiene una relación cercana con Escro y que disfruta compartir proyectos con él, dejando abierta la puerta para que los rumores sigan alimentando el debate entre sus seguidores.