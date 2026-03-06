Joven de 19 años recibió dos disparos por la espalda para robarle el celular en Bogotá

Una joven de 19 años resultó herida tras un intento de robo ocurrido frente a su vivienda en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Según relató su madre, Katerin Gómez, los hechos ocurrieron la noche del 26 de mayo de 2026, cuando la estudiante regresaba a casa después de salir de clases.

En diálogo con Alerta Bogotá, se indicó la joven identificada como Nikol Pérez esperaba que le abrieran la puerta de su casa cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo con la intención de arrebatarle el celular.

La reacción de la víctima fue intentar escapar corriendo hacia un establecimiento cercano. Sin embargo, durante la huida fue impactada en dos ocasiones con un arma traumática, recibiendo heridas en la espalda y en un glúteo.

Él, sin mediar palabra, me le fue disparando a la niña, imagínate en vez de ser una pistola real, me la mata porque sí.

Tras el ataque, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y trasladaron a la joven a un Centro de Atención Médica Integral (CAMI) ubicado en el sector de Chapinero, donde recibió atención inicial y curaciones por las lesiones causadas por los impactos.

¿Cuál es el estado de salud de la joven y qué se sabe de la investigación?

Según explicó su madre, las heridas ocasionadas por las balas traumáticas provocaron afectaciones en la piel debido a la cercanía de los disparos. Además de las lesiones físicas, aseguró que la estudiante enfrenta secuelas emocionales y traumas derivados del violento episodio.

En medio de las labores para identificar a los responsables, la familia ha intentado obtener registros de cámaras de seguridad de un establecimiento cercano al lugar donde ocurrió el ataque.

Mientras tanto, el caso quedó en conocimiento de las autoridades, que avanzan en la recopilación de información sobre los presuntos responsables.