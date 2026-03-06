VIDEO| Pasajero intentó abrir la puerta de un avión y desató el pánico

Lo que parecía un vuelo rutinario entre Puerto Rico y Estados Unidos terminó convirtiéndose en una emergencia aérea. Un pasajero protagonizó un episodio de tensión al intentar abrir una puerta de emergencia y acercarse a la cabina de mando, obligando a la tripulación y a varios viajeros a intervenir para evitar una situación mayor.

La situación ocurrió durante un trayecto comercial que cubría la ruta entre San Juan y Chicago. El incidente terminó con un aterrizaje no programado en Miami y con el pasajero bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

Los problemas comenzaron cuando uno de los viajeros empezó a comportarse de manera errática pocos minutos después del despegue. Según reportes conocidos por CNN tras el incidente, el hombre manifestó que quería abandonar la aeronave y posteriormente se dirigió hacia una de las salidas de emergencia.

La tripulación actuó de inmediato para impedir cualquier maniobra que comprometiera la seguridad del vuelo. Sin embargo, la situación escaló cuando el pasajero avanzó hacia la parte delantera del avión e intentó aproximarse a la zona restringida donde se encuentran los pilotos.

Mientras los auxiliares trataban de calmarlo, otros pasajeros comenzaron a notar que el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Algunos grabaron videos con sus teléfonos celulares, imágenes que posteriormente se hicieron virales en redes sociales.

¿Cómo lograron controlar al pasajero?

Ante el riesgo que representaba el comportamiento del hombre, varios viajeros decidieron colaborar con la tripulación para reducirlo físicamente.

Uno de ellos tenía experiencia en artes marciales y ayudó a inmovilizar al pasajero junto a otros ocupantes del vuelo.

Hago jiu-jitsu, para poder controlarme en una situación real como esa”, dijo.

Entre todos lograron sujetarlo y mantenerlo controlado mientras la aeronave era desviada hacia Miami.

Solo tengo suerte de haber estado en el asiento en el que estaba porque sabía que podía encargarme y manejarlo sin que él ni nadie más resultara herido, le dijo Longood a WLS.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran al hombre retenido entre varios asientos mientras miembros de la tripulación supervisaban la situación para evitar nuevos incidentes.

El piloto decidió modificar la ruta y aterrizar de manera preventiva en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde equipos de seguridad abordaron la aeronave y procedieron con la captura del implicado.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar exactamente qué ocurrió a bordo y establecer posibles responsabilidades penales.

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El avión retomó posteriormente su recorrido hacia Chicago, mientras el caso continúa generando atención en redes sociales debido a los videos que muestran los momentos de tensión vividos a miles de metros de altura.