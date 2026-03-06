Las condiciones que fijó Sergio Fajardo en su “Decálogo del millón de votos”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien obtuvo más de un millón de votos en la primera vuelta, dio a conocer este miércoles el “Decálogo del Millón”, un documento con diez propuestas que, según dijo, representan la voz de quienes respaldaron su fórmula.

RELACIONADO Oviedo se compromete a defender la democracia y se niega a tomar un café con otros candidatos

"Colombia se tiene que serenar, tenemos que esperar para que los candidatos presenten la Colombia que quieren liderar", señaló el político antioqueño, al tiempo que insistió en que los principios de su movimiento buscan aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno.

Los diez puntos del decálogo de Sergio Fajardo

El Decálogo del Millón de Votos presentado por Sergio Fajardo articula una propuesta política que va desde el llamado al fin de la polarización y el odio, pasando por la defensa de la Constitución de 1991 y el rechazo a una Constituyente, hasta la exigencia de cero corrupción e impunidad; además, plantea el fin de la llamada Paz Total para dar paso a una agenda seria de seguridad y control territorial.

El excandidato de centro también plantea la necesidad de una educación real y de calidad que acompañe a las personas en todas las etapas de su vida, junto con una reforma al sistema de salud que garantice dignidad y atención oportuna.

El documento resalta el protagonismo juvenil como motor de transformación social y productiva, enlazado con un Estado garante de derechos que llegue a las regiones y proteja a las comunidades históricamente olvidadas.

Expectativa sobre su apoyo en segunda vuelta

La expectativa se mantiene sobre si respaldará a De la Espriella o a Cepeda, quienes disputarán la presidencia en la segunda vuelta del 21 de junio.