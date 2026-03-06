Aprueban en cuarto debate la ley que penaliza la zoofilia en Colombia: ¿cuáles serán las penas?

Colombia ha dado un paso más en materia de protección y defensa animal ya que, en las horas más recientes, fue aprobada en último debate la ley que tipifica la zoofilia como un delito y que castiga a los violadores de animales con cárcel.

Esta aprobación se suma a la ley 2455, conocida como la ley Ángel, en donde se establecen a los actos sexuales con animales como una de las circunstancias de agravación punitiva del delito de maltrato animal con el que las penas aumentan de la mitad a las tres cuartas partes.

¿Cuáles serán las penas para los violadores de animales en Colombia?

La ley, que ahora pasa a sanción presidencial, contempla la modificación del código penal para que se castigue el abuso de animales de diferentes especies.

Esta creará el tipo penal para que se judicialice la zoofilia con penas de prisión de 48 a 55 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el articulado también se establecen circunstancias de agravación punitiva, que aumenta las penas, para conductas como: violación de un animal en espacio público, que el acto se cometa delante de un menor de edad, que los hechos sean grabados y sea utilizado como material pornográfico con fin de lucro, que el animal muera como resultado de la violación, entre otros.

Dicha ley, que ahora debe ser sancionada por el presidente, también busca adelantar una campaña nacional con la que se pueda divulgar su tipificación y los alcances de esta.

Según la senadora Esmeralda Hernández, autora del articulado, estas conductas no pueden ser normalizadas en Colombia ya que son cientos de animales, de diferentes especies, los que resultan siendo víctimas de estas aberrantes conductas que, en la mayoría de los casos, generan la muerte.

“No podemos normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia”, afirmó Hernández.

¿La zoofilia es un antecedente de abuso a menores?

Así mismo, Hernández reveló que actualmente existen evidencias técnicas y científicas que demuestran que algunos abusadores de menores han tenido “previamente conductas de abuso sexual en animales”.

“Lo que queremos es que se haga esta modificación en la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres sintientes en estado de indefensión”, concluyó la senadora.