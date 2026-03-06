Messi suma otro reconocimiento histórico: ganó el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a una carrera que ya es considerada una de las más brillantes en la historia del deporte mundial. Este miércoles, el astro argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más prestigiosos del mundo iberoamericano, en reconocimiento tanto a sus logros deportivos como a su trabajo social en favor de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

La decisión fue adoptada por el jurado encargado de evaluar las diferentes candidaturas presentadas este año. En su fallo, destacó no solo la extraordinaria trayectoria futbolística del capitán argentino, sino también los valores que ha transmitido a lo largo de su carrera dentro y fuera de los terrenos de juego.

A sus casi 39 años, Messi continúa ampliando un legado que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del deporte. Con decenas de títulos conquistados, múltiples premios individuales y la obtención de la Copa del Mundo con Argentina, el rosarino sigue siendo una referencia para millones de aficionados alrededor del planeta.

¿Por qué fue elegido para este prestigioso reconocimiento?

El jurado resaltó varios aspectos que fueron determinantes para otorgarle el premio. Entre ellos sobresalen su comportamiento ejemplar durante su carrera profesional, su capacidad de liderazgo y la constancia que ha demostrado durante más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

Además, se valoró especialmente la labor desarrollada a través de la fundación que lleva su nombre. Mediante diferentes proyectos sociales, la organización ha impulsado iniciativas relacionadas con la educación, la salud y el bienestar de niños en situación de vulnerabilidad en distintos lugares del mundo.

El reconocimiento también pone en valor la imagen que Messi ha construido durante su trayectoria. Más allá de sus goles, títulos y récords, el argentino ha sido destacado por mantener un perfil discreto y por representar valores como la humildad, el esfuerzo y el trabajo colectivo.

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Un premio que conecta con una parte importante de su vida

Tras conocerse la noticia, Messi expresó su agradecimiento por recibir una distinción que calificó como especialmente significativa. El futbolista recordó la importancia que tuvo España en su formación personal y profesional, teniendo en cuenta que gran parte de su carrera transcurrió en ese país.

Fue allí donde se convirtió en una estrella mundial defendiendo los colores del Barcelona, club al que llegó siendo apenas un niño y en el que construyó la etapa más extensa y exitosa de su carrera deportiva.

Actualmente, el campeón del mundo continúa su actividad profesional en el Inter Miami, mientras se prepara para afrontar un nuevo reto con la selección argentina. De hecho, todo apunta a que el delantero establecerá una marca histórica al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

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El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se suma así a una larga lista de reconocimientos para Messi. Sin embargo, en esta ocasión, el galardón trasciende los resultados deportivos y pone el foco en el impacto humano y social de una figura que ha dejado huella tanto dentro como fuera de las canchas.

Este texto está redactado por la IA y editado por un periodista.