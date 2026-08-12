Joven pide prudencia tras perder a su madre en el sismo cuando trataba de evacuar

Según la última evaluación situacional de daños de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a.m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja 239 personas fallecidas en territorio colombiano.

Una de ellas es la madre de Giselle, la joven caleña que ha vivido un infierno los últimos días en el barrio Chiminango de Cali, al ver su cuerpo sin vida, expuesto entre los escombros, sin recibir una respuesta clara de las autoridades.

A la distancia espera atenta, con el dolor de ver a su madre entre el concreto y las barandas que le arrebataron la vida cuando intentaba evacuar el edificio de apartamentos en el que vivía:

“Quiero pedir ayuda a los bomberos o quien esté encargado. Mi mamá fue una de las personas afectadas (por el sismo) Chiminango. Lleva atrapada por lo menos un día y está en estado de descomposición. No han venido a ayudarnos, nos dicen que hay personas con vida a las que darle prioridad y lo entendemos, pero mi mamá está expuesta, todo el mundo la ve, todo el mundo viene a tomarle fotos. Por favor ayúdenos, como familia estamos muy afectados”.

Aunque el punto está bajo alto riesgo de desplome, la familia espera despedirse:

En diálogo con Noticias RCN, Eliana Sánchez, sobrina de la víctima, explicó que la tragedia que, hoy, enluta a su familia, ocurrió al momento de evacuar: “Yo creo que mi tía, en su desespero de salir, de buscar ayuda, porque la torre estaba en riesgo y en cualquier momento se podía caer, evacuó y al ir saliendo le cayó un bloque de escaleras encima”.

Aunque quiere, Giselle no ha podido acercarse, debido a que la estructura representa un alto riesgo de desplome. De ahí su llamado a las autoridades, a ayudar a su familia a cerrar este ciclo de dolor:

“Para sacarla se necesita maquinaria porque el lugar en el que quedó está en riesgo de desplomarse. Por eso los rescatistas no la han sacado y nadie se atreve a moverla, porque la torre se puede desplomar. Ella está ahí, sin vida, pero es difícil como familia. Queremos el cuerpo para vivir el duelo como tiene que ser”.

Advierten que, incluso, antes del sismo la estructura se encontraba en mal estado:

La familia insiste en su llamado a la prudencia por el dolor que, junto a miles de colombianos, experimentan tras el mayor sismo de la última década en el país. Sin embargo, Eliana hizo un llamado de alerta, advirtiendo que el edificio en el que vivía su tía se encontraba en mal estado, incluso antes del movimiento del lunes:

“Ella estaba buscando otro apartamento, porque el edificio estaba en riesgo de colapso. Un señor que vivía en el primer piso estuvo pidiendo ayuda desde lo que pasó en Venezuela, que vinieran representantes de los entes encargados a pasar revista, pero nadie le paró bolas hasta que pasó esto”.