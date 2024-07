Adolescente de 16 años murió tras ser víctima de bala perdida en Cali

El hecho de violencia ocurrió en el barrio Antonio Nariño de Cali. La menor de 16 años fue víctima de una bala perdida.

El hecho ocurrió en el barrio Antonio Nariño

Nikol Dayana Montaño Herrera era una joven de 16 años que murió luego de recibir un impacto de bala perdida en su cabeza. Según informó la Policía, la menor se desplazaba por el barrio Antonio Nariño.

El hecho ocurrió en la noche del 27 de julio. La madre de Montaño contó que su hija salió aproximadamente a las 8:00 p.m. para verse con sus familiares. Durante el trayecto se encontró con una tía.

Ambas se pusieron a dialogar y luego un compañero la recogió. En el recorrido pasaron por el barrio donde estaba ocurriendo una balacera. La menor fue trasladada al Hospital Carlos Carmona y después la remitieron a la Clínica Valle del Lili.

La madre indicó que su hija estaba cursando décimo grado de bachillerato y pretendía estudiar psicología o administración de empresas. Además, estaba tomando clases de inglés los fines de semana y trabajaba como manicurista en su tiempo libre.

“Siempre fue una niña buena”: madre de la joven

“Una niña que siempre pensaba en salir adelante. Me decía 'má, no te preocupes que voy a luchar por ti'. Siempre fue una niña buena y excelente, tenía sus sueños”, contó la madre, quien le pidió a las autoridades que hechos similares a este no sigan ocurriendo.

La velación se llevó a cabo el 30 de julio a las 12:00 p.m. en el barrio Antonio Nariño y las exequias se realizaron un día después a las 3:00 p.m. en el Cementerio San José de Siloé.