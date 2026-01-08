CANAL RCN
Juan Carlos Pinzón y la razón para unirse a la Gran Consulta por Colombia: "El país necesita unión"

El exministro de Defensa entra a la consulta del 8 de marzo y refuerza el llamado a la unión para enfrentar los principales problemas del país.

enero 08 de 2026
08:22 a. m.
La noticia política en Colombia es el movimiento clave de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, quien confirmó su ingreso a la Gran Consulta por Colombia que reunirá a sectores de la derecha, la centroderecha y el centro el próximo 8 de marzo.

Juan Carlos Pinzón se suma a la Gran Consulta por Colombia
Pinzón explicó que su determinación responde a un clamor ciudadano que ha percibido de manera directa en distintos espacios del país. “Cuando uno camina por las calles de Colombia, habla con la gente en la calle, se mete a una tienda y conversa con alguien (…) todo el mundo dice, únanse, por favor, el país necesita unión”, afirmó, al justificar su ingreso a la consulta.

Una consulta para unir a distintos sectores políticos

La gran consulta del 8 de marzo contará con la participación de Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas. Según Pinzón, el valor central de este proceso es la posibilidad de integrar visiones diversas bajo un objetivo común. “El mejor mecanismo para unirse es el de una consulta popular”, señaló.

El candidato destacó que, pese a las diferencias ideológicas entre los participantes, existen puntos de encuentro claros. “Primero entender la diversidad, distintos puntos de vista, qué hay en común: amor por Colombia, deseo de servicio y distintas experiencias”, indicó, dejando claro que el compromiso es respaldar a quien resulte ganador para llegar a la primera vuelta.

La experiencia en seguridad como eje de su decisión

Uno de los argumentos centrales de Juan Carlos Pinzón para sumarse a la consulta es su trayectoria en temas de seguridad y relaciones internacionales.

“Yo tengo muchos años de experiencia en seguridad, cierto que nadie más tiene esa experiencia en este proceso hoy, por eso estamos en esto, porque es el mayor dolor de los colombianos”, afirmó durante la entrevista.

