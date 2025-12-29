¿Cómo cambiar su puesto de votación para las Elecciones 2026?

Con el propósito de fortalecer la participación democrática y reducir los obstáculos que históricamente han limitado el ejercicio del derecho al voto, la Registraduría Nacional avanza en una estrategia institucional que busca acercar los puestos de votación a los ciudadanos.

Se trata de la campaña “Votar cerca, te acerca”, una iniciativa orientada a facilitar el proceso de inscripción y actualización del lugar de votación para quienes, por cambios de residencia u otras circunstancias, no cuentan con un puesto cercano a su vivienda.

La medida cobra especial relevancia de cara al calendario electoral de 2026, un año decisivo en el que Colombia elegirá a su nuevo Congreso de la República y al Presidente de la República. Las autoridades electorales han insistido en que la proximidad del puesto de votación es un factor determinante para mejorar los niveles de participación ciudadana.

Fechas clave del calendario electoral de 2026

De acuerdo con la Registraduría, las elecciones legislativas se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, jornada en la que los colombianos habilitados acudirán a las urnas para elegir senadores y representantes a la Cámara. Posteriormente, el país vivirá la elección presidencial, programada para el domingo 31 de mayo de 2026.

En ese contexto, la directora encargada de Censo Electoral, Leidy Diana Rodríguez, explicó que los plazos para realizar la inscripción o actualización del lugar de votación ya están en marcha. Según precisó, hasta el 8 de enero estarán habilitadas las inscripciones para quienes deseen participar en la elección del Congreso, mientras que el plazo para la elección presidencial se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

Desde la entidad se subraya que estos tiempos buscan garantizar que los ciudadanos puedan organizarse con anticipación y evitar contratiempos de última hora que limiten su participación en los comicios.

Un trámite sencillo para acercar el voto a la ciudadanía

La Registraduría ha reiterado que no todos los ciudadanos deben realizar el trámite. Solo están llamados a hacerlo quienes hayan cambiado su lugar de residencia, quienes regresaron al país de manera permanente o quienes aún no hacen parte del censo electoral. Para los demás, el puesto de votación asignado se mantiene sin modificaciones.

El procedimiento es simple: la persona interesada debe identificar el puesto de votación más cercano a su vivienda y acudir con su documento de identidad a cualquier sede de la Registraduría para solicitar el cambio. Las oficinas atienden en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y adicionalmente se habilitan puntos móviles y campañas especiales de inscripción.

La entidad recordó que la información sobre sedes y jornadas especiales puede consultarse en su página web institucional. Con esta estrategia, la Registraduría busca que la distancia no sea un impedimento y que más colombianos puedan ejercer su derecho al voto de manera informada, cercana y efectiva.