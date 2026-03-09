Juan Daniel Oviedo ¿Será formula vicepresidencial de Paloma Valencia o esperará a la Alcaldía de Bogotá?

Al finalizar la jornada electoral del domingo, 8 de marzo, el país conoció a los tres ganadores de las consultas interpartidistas y nuevos candidatos a la presidencia: Paloma Valencia, de la Gran Consulta por Colombia; Claudia López, de la Consulta de las Soluciones, y Roy Barreras, del Frente por la Vida.

Sin embargo, un cuarto nombre fue protagonista durante la jornada: Juan Daniel Oviedo, el candidato que obtuvo más de 1’250.000 votos, aunque no logró recorrer Colombia, porque no tenía los recursos para hacerlo, y se vio obligado a hipotecar su casa para hacer campaña.

En diálogo con Noticias RCN dijo estar muy contento “de este resultado y, analizando a profundidad el perfil” de sus votantes, al igual que su siguiente paso en la política colombiana.

¿Será fórmula vicepresidencial de Paloma o volverá a aspirar a la Alcaldía de Bogotá?

Aún comprometido con la Gran Consulta por Colombia, de la que fue parte junto a Aníbal Gaviria, David Luna, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán y la ganadora, Paloma Valencia, explicó que “seguramente, en el transcurso del día”, estará en conversaciones “con los demás miembros de la Gran Consulta por Colombia y, tan pronto”, como reciba “algún tipo de evaluación” lo hará público y evaluará con detenimiento.

“Se trata”, según dijo, “de escuchar e identificar cuál es el mecanismo más exitoso para que este resultado de la Gran Consulta por Colombia tenga rendimientos mucho más efectivos en la primera vuelta presidencial”.

Pero en consulta aprendió que “hay que poner en la balanza, únicamente, las propuestas concretas. De momento, no ha habido oferta a la vicepresidencia y la Alcaldía de Bogotá es algo de lo que hablaremos en octubre de 2027. Aquí lo que debemos es estar con los pies en la tierra, agradeciéndole a más de 1’200.000 personas que creyeron en ese man ¿Por qué no creer en alguien que quiere hacer las cosas mejor?”.

El secreto de Oviedo:

Oviedo atribuye la fuerza que tuvo en las urnas a su estrategia de comunicación en campaña: “En el desenvolvimiento del proceso político de las consultas interpartidistas, nosotros ya habíamos avanzado mucho en nuestro proceso de comunicación, en el mensaje que queríamos plantear. Era nuestra última semana, la última semana de los debates, y tuvimos la oportunidad de demostrarles a muchas personas que decían: Oviedo está en la consulta equivocada, que era el escenario perfecto para contrastar”.

Fue gracias a ese mensaje que “la gente se encontró con una visión de centro que quería conectar con todo el país y se sorprendió. No es la sorpresa de Oviedo, dejamos sorprendidas a muchas personas que creen que la política se puede hacer distinta y dejamos sorprendidas a las estructuras políticas tradicionales”.

Un candidato que logró conectar con los votantes de centro:

Lejos de conformarse con la derrota, Oviedo empieza a perfilarse como una opción fuerte de centro: “Queríamos ganar la Gran Consulta por Colombia, era un objetivo sincero, un objetivo que nos hizo soñar y hacer hasta lo imposible. No ganamos, pero la realidad del presente es que tenemos 1’250.000 personas que quieren un centro que resuelva, que sepa sumar entre distintos, lejos del culto al yo que se manifestó en la consulta de las soluciones y la consulta del Frente por la Vida”.

Durante la jornada se encontró con varios de sus votantes. Le decían: “Yo voté por usted, porque hipotecó la casa para hacer este proyecto político”. Más allá de sentirse identificados con su proyecto político y estilo de vida “lo que demuestra esto es que los imposibles se pueden dejar de lado cuando uno le mete la cabeza y el corazón a ese propósito tan importante que tenemos: que Colombia pueda hacerlo mejor, que tengamos un mejor presidente o presidenta, que tengamos un mejor Congreso”.