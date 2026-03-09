¿Cómo logró Daniel Briceño más de 260.000 votos sin maquinaria? Él mismo reveló su secreto

La reciente elección de Daniel Briceño a la Cámara de Representantes ha llamado la atención en el escenario político nacional por el tamaño de su votación.

De acuerdo con el último conteo de la Registraduría, el dirigente obtuvo más de 260.000 votos, una cifra que incluso supera la votación de algunas figuras reconocidas de la política nacional.

Durante una entrevista en Noticias RCN, se resaltó que Briceño consiguió más votos que Roy Barreras, a quien varios sectores consideran un posible candidato presidencial. Además, se mencionó que su resultado lo ubica como la tercera votación al Congreso y que incluso superó a la senadora más votada en esas elecciones, quien obtuvo 182.000 votos.

Ante estas cifras, surgió la pregunta central: ¿cómo logró Daniel Briceño alcanzar una votación de este tamaño?

¿Cómo logró Daniel Briceño más de 260.000 votos?

Durante la conversación, el representante electo fue consultado directamente por el “secreto” detrás de los más de 260.000 votos que alcanzó en las urnas.

Briceño aseguró que su campaña se basó principalmente en el voto de opinión y en el contacto directo con los ciudadanos, tanto en la calle como en redes sociales.

Yo creo que es muy importante y es que nosotros creemos en la opinión, nosotros creemos en la calle y sobre todo le dimos a la gente un proyecto en el cual creer.

El dirigente explicó que su crecimiento electoral se dio de manera progresiva. Según contó, en una elección anterior había obtenido cerca de 50.000 votos, una cifra que ahora se multiplicó por cinco.

Yo hace dos años exactamente, más o menos, obtuve casi 50.000 votos, hoy estamos multiplicando por cinco esa votación y es porque hemos sido coherentes, porque todo lo que le hemos dicho a la gente, que hacemos, pues eso lo cumplimos.

Briceño sostuvo que su proyecto político se ha centrado en defender ciertas posiciones frente a temas tributarios y administrativos, algo que, según é, fue reconocido por los votantes.

Le dijimos a la gente no vamos a votar un solo impuesto más y hundimos la reforma tributaria de Carlos Fernando Galán. Le dijimos a la gente no vamos a votar un solo, una sola creación de impuesto burocrático y así lo hicimos en el Concejo.

De acuerdo con el representante electo, esa postura permitió que más ciudadanos confiaran en su proyecto político.

La gente se ha dado cuenta que esto es un proyecto serio, un proyecto que tiene fondo, un proyecto que tiene pues obviamente una cantidad de proyectos que quiere transformar la educación, que quiere transformar el sistema de contratación, quiere transformar el sistema como se gasta en la plata en Colombia.

El papel de las redes sociales en la campaña de Daniel Briceño

Durante la entrevista también se habló del papel que han tenido las redes sociales en su crecimiento político. Según explicó, estas plataformas le permitieron mostrar denuncias, explicar temas políticos y conectar con los ciudadanos.

Yo a través de las redes sociales me he conectado con la gente de una forma muy seria, le he mostrado el país, le he mostrado denuncias, le he tratado de explicar qué es lo que está funcionando mal.

En ese mismo sentido, señaló que su caso demuestra que la política puede abrir espacio para nuevas generaciones que no pertenecen a estructuras tradicionales.

Yo no tengo ni un apellido ni tampoco tengo una estructura política que me permitiera mantener y sacar esta cantidad de votos.

También destacó que su origen familiar no está ligado a casas políticas.

Yo no tengo ni familia política, ni familia rica, yo soy una familia absolutamente normal, de comercio, del barrio donde viven, aquí en la localidad La Candelaria.

¿Cuál considera que será su misión en el Congreso de la República?

En la entrevista también se le preguntó si, tras llegar al Congreso con esta votación, seguirá priorizando el control político, una de las actividades por las que ha sido reconocido públicamente.

Yo le he dicho a la gente que independientemente de quién gobierne, quien llegue a la presidencia, el control va a ser un asunto permanente. Una cosa es hacer oposición y otra cosa es hacer control.

El representante electo aseguró que esa será una de sus principales tareas en el Congreso.

Así que eso es lo que va a hacer desde la Cámara de Representantes. Mucho control, mucho debate de control político y obviamente llevar a cabo todas las iniciativas legislativas prometidas. Pero control es lo que va a haber.

¿Por qué Daniel Briceño no aspiró al Senado?

Durante la conversación también se abordó otro tema: con una votación tan alta, algunos sectores consideran que Briceño debió aspirar al Senado. Sin embargo, él aseguró que para él no existe diferencia entre ambas cámaras.

No hay diferencia para mí entre Cámara y Senado.

El dirigente también sostuvo que la Cámara de Representantes necesita renovación y aseguró que allí hubo pocas voces que se opusieran a reformas del Gobierno.

Se necesita una renovación y allí voy a estar. Para mí la Cámara de Representantes es igual de importante que el Senado.

Finalmente, Briceño anunció que buscará integrar una de las comisiones más sensibles del Congreso.