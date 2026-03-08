“Colombia siempre se levanta”: primeras palabras de Paloma Valencia tras ganar la consulta

La carrera rumbo a la Presidencia tuvo una parada importante este 8 de marzo. Aparte de las elecciones legislativas, los colombianos votaron por las tres consultas. Una de ellas fue la Gran Consulta por Colombia, en la que Paloma Valencia resultó vencedora.

Superó con un amplio margen a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Valencia obtuvo más de 2.5 millones de votos

Valencia se consolidó como la candidata presidencial tras más de cinco millones de votos en la consulta. La senadora agradeció el respaldo ciudadano y trazó las líneas centrales de su propuesta electoral enfocada en seguridad, economía y transformación social.

“Cada voto es una semilla en mi corazón que anhelo que germine. Ganaremos la presidencia de la república”, afirmó Valencia durante su discurso de victoria, en el que prometió trabajar con entusiasmo, disciplina, honradez para honrar la confianza depositada por los votantes.

La candidata se presentó como una mujer colombiana de provincia oriunda de Popayán, Cauca, y rindió homenaje al expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como "la certeza de que la política sí logra transformar un país".

Recordó a Miguel Uribe

Uno de los ejes centrales de su propuesta es reemplazar lo que denominó paz total del actual gobierno por una seguridad total: “La paz total no ha sido sino la claudicación del derecho ante los violentos, el abandono de la ciudadanía para complacer el imperio de los narcotraficantes”.

Valencia realizó duras críticas al gobierno actual, calificándolo como el más corrupto de la historia de Colombia" y denunciando el colapso del sistema de salud: “La gente hace filas de muchas horas y no recibe medicamentos, no hay tratamientos ni siquiera para el cáncer”.

En materia económica, la candidata propuso una economía fraterna que rechaza tanto el "neocomunismo" como el "capitalismo salvaje". Su plan incluye reducir impuestos empresariales para que "se lo paguen a los trabajadores y no al Estado que estorba", simplificar trámites para pequeños empresarios y crear programas especiales para el sector informal.

Valencia dedicó un emotivo recuerdo a Miguel Uribe Turbay, militante del Centro Democrático asesinado, a quien calificó como "símbolo de todo lo bueno, de todo lo noble, de todo lo bello", y cuya muerte representa para ella una invitación a "seguir luchando para vencer a los violentos".