“Hoy pongo fin a mi vida pública”: Juan Carlos Pinzón se baja de la política tras perder la consulta

Las consultas interpartidistas realizadas este 8 de marzo dejaron varios movimientos dentro del panorama político colombiano. Uno de los resultados más comentados fue la victoria de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien se impuso en su consulta.

Tras conocerse los resultados, uno de sus contendores, el exministro Juan Carlos Pinzón, reaccionó públicamente frente a la derrota y anunció una decisión que sorprendió a varios sectores políticos: retirarse de la vida pública.

Durante su intervención, el exfuncionario no solo reconoció el triunfo de Valencia, sino que también expresó su respaldo a la candidata y anunció que acudirá personalmente a su sede de campaña para felicitarla.

Juan Carlos Pinzón envió un mensaje a Paloma Valencia tras su victoria

Luego de conocerse los resultados de la consulta interpartidista, Juan Carlos Pinzón entregó un mensaje en el que agradeció a quienes lo acompañaron durante la campaña y reconoció el trabajo de su equipo.

Quiero agradecerle a cada persona que nos ayudó y nos apoyó de distintas maneras. Esta campaña ha sido impresionante y el equipo de campaña merece mi gratitud y mi cariño. Gracias por creer y por recibirnos.

En su intervención, el exministro también se dirigió directamente a la senadora Paloma Valencia, a quien envió un mensaje de felicitación tras su victoria.

Mi primer mensaje a la senadora Paloma Valencia, que Dios la ilumine, la ayude, la tenga para cosas grandes, que le permita contribuir y hacer de este país un país bueno que progrese.

Pinzón recordó que durante la consulta había asumido el compromiso de respaldar al candidato que resultara ganador, por lo que reiteró públicamente su apoyo a Valencia.

Yo soy un hombre de palabra y ha sido muy clara. Yo me comprometí en esta gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia o a cualquiera que ganara. Les pido que por favor voten por Paloma Valencia, que quede claro, pido a todo el que haya votado por mí que vote por Paloma.

El exministro también destacó la participación registrada durante la jornada electoral, al considerar que la consulta alcanzará una cifra significativa de votantes.

El país necesita tener a un presidente ojalá en primera vuelta. Hoy la gran consulta va a terminar sacando más de 7 millones de votos, esto es histórico y es bueno para Colombia, hay una señal clara de para dónde va el país.

Juan Carlos Pinzón anunció su retiro de la vida pública

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante su intervención fue la decisión de retirarse de la política.

Pinzón explicó que esa determinación responde a un compromiso personal que había asumido previamente con su familia cuando decidió regresar al país y participar en el proceso político.

De mi parte, como yo también soy un hombre de palabra, yo hice un compromiso con mi familia, cuando hace unos 8-9 meses dudaba si volvía a Colombia y si tomaba un papel en el país o no.

El exministro explicó que decidió participar plenamente en la contienda y asumir todos los riesgos de una campaña política.

Yo pensaba, vengo a jugarme la vida si es necesario, estuve dispuesto, fui a donde nadie más fue, qué no hicimos y por eso digo estoy tranquilo, pero Colombia tomó sus decisiones y hoy escogió otros caminos y personas que espero sean exitosas.

Posteriormente, confirmó su retiro de la vida pública.

Pero yo hoy pongo fin a mi vida pública, ya tuve el honor de tener todos los honores, de ser ministro de defensa, de ser embajador dos veces de Colombia en Estados Unidos, de ser secretario a la presidencia de la república, tuve el honor de haber servido en esta candidatura, me quedaba estar dispuesto a ser presidente y estuve dispuesto.

Pinzón agregó que se siente tranquilo con la decisión y con el papel que desempeñó durante su carrera en el servicio público.

Entonces estoy en paz con mi conciencia. Pero como soy un hombre de palabra, eso le prometí a mi familia. Y les dije: ‘Yo me vengo. Si Dios me tiene para ser el presidente, seré. Si Dios no me tiene, estoy en paz’. Dios sabe qué tiene para cada uno de nosotros.

El mensaje final de Juan Carlos Pinzón

En el cierre de su intervención, el exministro explicó que, aunque se retira de la vida pública, seguirá dispuesto a apoyar a quienes quieran servir al país desde la política o la administración pública.

Eso significa para mí que me voy a dedicar a promover a todo el que pueda promover. Sirvan el servicio público, hagan su tarea. Si quieren servir, cuenten con que yo les daré todos los consejos, porque Colombia necesita mucha gente que quiera servir.

Finalmente, aseguró que considera cumplida su etapa en la vida pública y destacó que se retira sin investigaciones ni procesos judiciales.