Juan Daniel Oviedo se destapa: ¿Habló con Petro? ¿Se volverá a lanzar? ¿Buscará la Alcaldía de Bogotá?

En diálogo con Noticias RCN, Juan Daniel Oviedo hizo una reflexión sobre la campaña, las personalidades políticas que se le han acercado y cuáles son sus intenciones para futuras elecciones.

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“Al país le fue tal como estaba el sentimiento a flor de piel. Hay mucha gente que quiere que se vaya Petro del Gobierno y por eso ese sentimiento se vio reflejado en la votación ganadora del candidato Abelardo de la Espriella”, afirmó.

¿Cómo sintió la campaña?

Oviedo habló de lo que experimentó en la contienda, como lo fue el momento en el que Paloma Valencia adhirió a la campaña al expresidente Álvaro Uribe. Aunque recalcó que fue una campaña sucia contra ella, asegurando que la discriminaron.

Durante la entrevista, no indicó por quién podría votar en segunda vuelta; pero sí se refirió a los retos que deberá tener cada candidato en caso de quedar electo. Por ejemplo, el papel que tendría De la Espriella con los derechos de la comunidad LGBTI y las mujeres.

¿Quién lo ha buscado?

El excandidato a la Vicepresidencia reveló que la representante María Fernanda Carrascal no se puso en contacto con él, aunque en redes trinó diciendo si aceptaba la invitación de tomar café.

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Frente a otras comunicaciones, afirmó que Iván Cepeda le escribió por WhatsApp. Sin duda, la más importante fue la charla que tuvo con el presidente Gustavo Petro: “Simplemente, le dije que en mi posición no había posibilidad de respaldo (…) Le expresé que el resultado de esas elecciones necesita que haya respuestas más claras”.

Oviedo felicitó a Sergio Fajardo por los resultados y también chateó con Claudia López. Con ella, dijo que tendrán una conversación.

¿Oviedo se lanzará nuevamente a la Presidencia o Alcaldía de Bogotá?

Frente a las aspiraciones de cara a las próximas contiendas, Oviedo aseguró que Valencia podría ser protagonista de la disputa en 2030. Sin embargo, señaló que él también quiere volver a ese ruedo. “Yo quiero ser presidente, por eso estamos innovando y no nos fuimos a ver ballenas”, dijo.

La contienda más cercana será la de 2027 con la búsqueda de la Alcaldía de Bogotá. Frente a ello, el excandidato afirmó: “Cuando se abra la compuerta de las elecciones territoriales, lo evaluaremos y seguramente nuestro interés de servir y gobernar va a ser una oportunidad que nos haga madurar políticamente”.