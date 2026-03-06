Oviedo se compromete a defender la democracia y se niega a tomar un café con otros candidatos

En un momento en el que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella buscan sumar votos para las elecciones del próximo 21 de junio, el exdirector del DANE y gran sorpresa de las consultas, Juan Daniel Oviedo, descartó tomarse un café con los representantes de las candidaturas que siguen en pie.

Oviedo y su fórmula, Paloma Valencia, quedaron en tercer lugar y, automáticamente, fuera de la segunda vuelta, al obtener 1.639.685 votos, que corresponden al 6,92% de la votación.

El gran ganador de la jornada fue Abelardo de la Espriella, con 10.361.499 votos (43,74 %), seguido de Iván Cepeda, con 9.688.361 (40,90%). Ambos se enfrentarán nuevamente en las urnas para decidir quién será el sucesor de Gustavo Petro.

¿Qué dijo Oviedo sobre la segunda vuelta?

En un video publicado en sus redes sociales, Oviedo reconoció que su campaña, junto a la senadora Valencia, no fue considerada viable por los colombianos e hizo un llamado a respetar la democracia y a que los candidatos asistan a debates:

“La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso, pero este país no se merece un Gobierno que desconozca los resultados electorales o discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas”.

Días antes, cuando su antigua fórmula decidió apoyar la candidatura de De la Espriella, él se limitó a comentar: “Me duele como colombiano que los resultados de estas elecciones se debatan entre los extremos populistas que nos distraen y que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país”.

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Excandidatos y sus fórmulas empiezan a decantarse por los candidatos en pie.

El mismo día, Leonardo Huerta, que fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López, anunció que decidió “apoyar en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial, pero no es un cheque en blanco” y el excandidato Mauricio Lizcano decidió no apoyar ninguna.

Mientras, de La Gran Consulta, Juan Manuel Galán dejó en libertad a sus militantes y Mauricio Cárdenas, David Luna y Enrique Peñalosa anunciaron su respaldo a la candidatura de De la Espriella.