Colombia

Juan Sebastián Abad aclara su situación judicial y denuncia persecución política

El exalcalde de La Estrella, Antioquia negó que tenga bienes embargados y aseguró que la divulgación de esa información corresponde a una persecución política en su contra.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
02:28 p. m.
El exalcalde de La Estrella, Antioquia, Juan Sebastián Abad, se pronunció este miércoles luego de que circulara información sobre un supuesto embargo vigente sobre su patrimonio. El dirigente afirmó que dicha medida fue temporal y que actualmente no existe ningún embargo ni restricción sobre sus bienes.

Según explicó Abad, la orden estuvo activa durante seis meses como parte del proceso relacionado con el acueducto de Pueblo Viejo, pero fue levantada una vez se surtieron los procedimientos correspondientes. “Ya no están embargados mis bienes. Esa orden estuvo activa durante seis meses, pero ya fue levantada. Todo avanza bien y con la tranquilidad de quien ha obrado correctamente”, señaló.

Señala que hay intereses políticos detrás de la publicación

Abad también manifestó que la circulación reciente de esa información, sin contexto ni actualización, tendría como objetivo afectar su imagen justo en un momento clave de su actividad política. De acuerdo con su versión, la divulgación estaría relacionada con reuniones y apoyos que ha recibido en Antioquia y que podrían definir sus próximas aspiraciones.

“Los antioqueños me conocen, me han visto gobernar con pulcritud y con resultados. En la vida pública siempre he actuado bien, y este caso no es la excepción. A veces, cuando uno crece y sigue liderando, los opositores intentan frenarlo desde lo jurídico, pero de esta también salimos adelante para continuar llevando desarrollo a nuestros territorios”, afirmó.

El exalcalde reiteró su confianza en las instituciones judiciales y aseguró que seguirá respondiendo a todos los requerimientos dentro del proceso. También dijo que continuará trabajando por las comunidades de La Estrella y por los proyectos regionales en Antioquia

