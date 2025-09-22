Juana Londoño: “Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia”

En una nueva edición de Tribuna RCN, la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño habló de sus aspiraciones presidenciales, cuestionó la reforma pensional y expuso su visión sobre cómo recuperar el sistema de salud en Colombia.

¿Por qué decidió ser candidata? ¿Qué la hace distinta?

“Soy una mujer de provincia, nací en Supía, Caldas, y desde los ocho años soñé con ser presidenta de Colombia. Llevo 40 años preparándome para ese momento. Amo lo que hago, me apasiona y quiero cambiar esta dinámica de polarización. Tenemos que devolverle la esperanza a los colombianos y hacer una política diferente”.

Independencia frente al Gobierno Petro

La congresista aseguró que su partido, el Conservador, no ha tenido una posición monolítica frente al Ejecutivo. “Si todo lo que se dice en el Congreso fuera cierto, el presidente Petro ya tendría aprobadas todas las reformas. Yo he trabajado con coherencia, con criterio y con responsabilidad de país”, señaló.

En cuanto al apoyo político dentro de su colectividad, Londoño respondió:

“El primer paso es definir cómo escogeremos candidato dentro del partido. Yo quiero ser una candidata que una, no solo al Partido Conservador, sino a los colombianos en general. Llevo apenas seis días siendo precandidata y quiero recoger unas banderas diferentes de unidad y esperanza”.

Reforma pensional y sistema de salud

Sobre la reforma pensional, Londoño no dudó en señalar que el trámite estuvo lleno de errores:

“Es una de las pocas reformas que tenía cosas para salvar, pero la pupitriaron. En mi concepto sí tiene vicios de trámite y no debería pasar. No puede decirnos el presidente que si la tumba la Corte Constitucional es culpa nuestra”.

Respecto al sistema de salud, la precandidata conservadora fue crítica:

“Hoy tenemos un gobierno que quiere controlarlo todo, incluso la salud. Hay que revisar la intermediación, pero lo que no es lógico es que se esté asfixiando el sistema mientras se tramita la reforma. La crisis de medicamentos en las regiones es crítica y los colombianos no pueden seguir pagando los errores del Gobierno”.

Juana Carolina Londoño se suma así al abanico de precandidatos a la Casa de Nariño. Asegura que se ha preparado durante tres décadas para convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia y que su campaña se basará en devolver la esperanza y la unidad a los ciudadanos.