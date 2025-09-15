“Si soy presidenta vuelvo a fumigar y mando extraditados ‘exprés’”: Vicky Dávila en Tribuna RCN

En Tribuna RCN, la plaza pública de RCN para escuchar a los aspirantes presidenciales, la periodista y precandidata Vicky Dávila conversó con Maritza Aristizábal sobre seguridad, relaciones internacionales, economía y la estrategia política que ofrecería si llega al Palacio.

“No vamos a permitir que nos sancionen”: drogas y relación con EE. UU.

Maritza Aristizábal abrió el diálogo con la preocupación por la posible decisión de Estados Unidos sobre la certificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas. La moderadora advirtió sobre el riesgo de sanciones y el impacto en empleo, banca e inversión si Washington decide castigar al país.

Vicky Dávila: “Si vienen sanciones sería catastrófico —dijo—. No nos conviene a los 52 millones de colombianos. Ojalá sea solo una alerta simbólica; pero el próximo gobierno tiene que actuar con decisión.”

La precandidata defendió el regreso de la aspersión aérea con glifosato y afirmó que su gobierno “sí fumigaría”: afirmó que ese método redujo los cultivos en administraciones pasadas y atribuyó a la suspensión de fumigaciones posteriores el aumento sustancial de hectáreas sembradas. Además propuso medidas duras contra la criminalidad:

Mandaré extraditados de manera exprés a los narcos hacia Estados Unidos. Si los capturamos, al día siguiente están en el avión de la DEA”, aseguró.

Sobre el fondo de la política antinarcóticos, Dávila vinculó el problema con decisiones del actual Gobierno y pidió volver a una política de mano dura y cooperación internacional para recuperar la confianza inversionista.

Choque con el Gobierno y reacción ante críticas

La moderadora recordó un trino del presidente Gustavo Petro que la vinculó a supuestas presiones en la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro. Dávila respondió con dureza: negó las acusaciones y arremetió contra el mandatario en términos personales y políticos.

Vicky Dávila: “Lo entiendo como padre, por primera vez defiende a su hijo —dijo—. No me preocupan las amenazas del presidente; que él se preocupe por su hijo y demuestre inocencia.”

La precandidata también recordó presuntas vinculaciones del hijo del presidente y defendió su propia trayectoria como denunciante de corrupción: “Soy una mujer transparente, siempre he dicho la verdad”.

Economía: recortes, fracking y blindaje energético

En materia fiscal, Dávila rechazó la reforma tributaria propuesta por el Gobierno en el Congreso y la calificó como un intento de “comprar elecciones”. Prometió que, de llegar a la Presidencia, aplicará un ambicioso plan de ajuste: recorte del gasto público, fusión de ministerios y trabajo conjunto con el sector privado para recuperar la inversión.

En energía, anunció medidas contundentes: reactivar exploración y explotación de petróleo, permitir fracking y buscar autosuficiencia en gas para evitar cortes y que la población vuelva a cocinar con leña. “Vamos a blindar el sector energético desde el primer día”, dijo.

Gobernabilidad: alianzas, pero con condiciones

Sobre posibles alianzas políticas, Dávila matizó su discurso: negó que sea totalmente cerrada a coaliciones, pero puso una condición innegociable.

Vicky Dávila: “No voy a aliarme con corruptos, bandidos o cuestionados. Me uniré con políticos buenos y decentes, pero mi alianza más importante es con los ciudadanos”.

Explicó que su estrategia será trabajar con la sociedad civil y con líderes que tengan “honestidad” y “capacidad” para gobernar, y que la legitimidad vendrá de la movilización ciudadana en las urnas.

Antes de despedirse, Dávila afirmó que su proyecto nace “desde la cotidianidad”: se presentó como “una mamá, una mujer común con las manos limpias” dispuesta a gobernar con mano firme y a no repetir “la receta de los corruptos”. La entrevista cerró con un llamado a los votantes: cambiar el rumbo del país apostando por la seguridad, la economía productiva y “una política con decencia”.