Candidatos al Congreso denuncian presión de disidencias y amenazas en campaña: así lo viven

En La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN se abrió el debate luego de que el presidente de la República reiterara su desconfianza frente al software y al código fuente del sistema electoral.

En su intervención, pidió a los testigos electorales impugnar todas las mesas en las elecciones del próximo ocho de marzo, lo que generó reacciones inmediatas entre candidatos que hoy recorren el país en campaña.

Mientras el Gobierno centra la discusión en la tecnología del proceso, varios aspirantes aseguran que la preocupación real está en el territorio, donde, según afirman, la seguridad es frágil y la presencia de grupos armados condiciona la participación.

Candidatos al Congreso le piden al presidente no sembrar terror por elecciones

La candidata al Senado, Alba Romero, rechazó el mensaje presidencial y defendió la institucionalidad electoral.

El presidente debe ser el líder, como presidente, y no debe sembrar terror en Colombia, en esta registraduría, creo, creo ciegamente en la registraduría, y en cada uno de los ejercicios, estamos haciendo un ejercicio sano, y por supuesto la democracia es el es es lo más bello que podemos tener como colombianos, y este ocho de marzo debemos demostrarlo en esa gran fiesta, poder salir libremente, al contrario, señor presidente, por favor genere confianza en los colombianos, y en cada territorio alejado. Yo creería que debe estar más preocupado por poner vigilancia, y garantías para las personas que están en el territorio, que hoy se sienten asustadas por salir el ocho de marzo a votar.

Romero insistió en que el mensaje desde la Presidencia debería enfocarse en generar tranquilidad y reforzar la vigilancia para quienes deben acudir a las urnas.

¿Qué piden desde los territorios?

Desde Casanare, el candidato a la Cámara Diego García señaló que el país necesita garantías reales de transparencia y seguridad.

Hoy Colombia más que nunca requiere efectivamente de unas garantías y transparencia en el proceso electoral que se va a llevar el próximo ocho de marzo, en este caso desde Casanare hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades para que por supuesto se genere en esas garantías no solo a los candidatos y sus equipos de trabajo, sino a lo más importante, a todos los ciudadanos, para que de manera libre y responsable, este próximo ocho de marzo puedan salir, depositar su voto de confianza, y se convierta esta en una fiesta electoral que requerimos, no solo en el departamento de Casanare, sino por supuesto en todo el país.

Su llamado estuvo dirigido a proteger tanto a campañas como a ciudadanos.

Candidatos al Congreso denuncian presión de disidencias y amenazas en campaña

En el Meta, el candidato a la Cámara Milton Carreño afirmó que la organización electoral funciona conforme a los parámetros establecidos, pero aseguró que la situación de seguridad en el sur del departamento es delicada.

En el departamento del Meta nosotros tenemos que decir que la organización electoral ha estado acorde y conforme con los parámetros que se han generado, hay tranquilidad, no solo dentro del partido de la U, sino todos los otros partidos que hacen parte del ejercicio democrático. Sin embargo, sí estamos preocupados por la seguridad, no solo de nosotros los candidatos, sino también la gente del departamento del Meta. Para nadie es un secreto que en el sur del Meta, donde están las disidencias, donde está Calarcá y hay enfrentamientos, nos estamos viendo afectados porque es la ruralidad la que está allí y la que va a salir a votar. Sin embargo, nosotros que hemos tenido que hacer como candidatos, autocuidado, a nosotros ni la unidad de protección, ni las entidades gubernamentales del orden nacional, nos han prestado atención. Es más, hoy hemos tenido que reducir la plaza pública en ciertos municipios del departamento. Diez, quince minutos, para estar en una manifestación, porque se escucha, se siente que hay alguna situación que pueda ser adversa, y tenemos que cuidarnos, y por eso salimos temprano. Entonces, pensamos nosotros que sí ha faltado que el gobierno nacional realmente haga un acompañamiento a este ejercicio democrático.

Al ser consultado sobre la presencia de las disidencias de Calarcá, agregó:

Es que realmente eso es un sofisma, y lo digo con el mayor respeto. Aquí se dice que hay una paz total, pero en el territorio nosotros estamos viendo totalmente lo contrario. Vemos nosotros que están extorsionando, que están secuestrando, que están hasta haciendo el paseo millonario, están acosando a la gente, están acosando a los empresarios, en el municipio de Granada, en el municipio de Vista hermosa, en los municipios de la zona del Ariari, están matando a la gente como lo hemos visto, que llegan y matan para exigirles las vacunas, las extorsiones, y todo lo que se está presentando. ¿Y para votar también por determinados candidatos? En el sur del Meta se está especulando que sencillamente ya los están alineando y que ya les están exigiendo cómo es que van a tener que participar y cómo es que van a tener que salir a votar. Y nos preocupa, porque en el ejercicio libre, democrático y participativo, uno cuando quiere llegar con el discurso, con la propuesta, encuentra esa pared, y esa pared es el temor de la gente de salir a participar activamente.

Por otra parte, la candidata al Senado Lina Garrido aseguró que está amenazada por el ELN y por las disidencias de las Farc, y que no puede recorrer su departamento.

Yo estoy amenazada por el ELN, por el ELN y por las disidencias de las FARC. Yo ni siquiera puedo visitar los seis municipios de mi departamento. Solo puedo estar en la capital y en el anillo de seguridad. Están prohibidos para los, sobre todo para los campesinos y la gente de la zona rural, hablar de Lina Garrido. Tienen prohibido colocar publicidad, tienen prohibido hacer manifestaciones, hacer reuniones, y en el momento en que escuchan mi nombre, son los grupos armados que me han amenazado, los que inmediatamente llegan a perseguir a los ciudadanos. No he podido desplazarme. Para mí eso es supremamente difícil, frustrante y doloroso, que este gobierno le haya dado beneficios y haya empoderado a los criminales, y hoy los ciudadanos de a pie ni siquiera podemos, ni los candidatos ni los ciudadanos de a pie, tener garantías para poder hacer esta campaña electoral de manera libre. Realmente, nos toca a nosotros utilizar herramientas digitales para poder llegar, pero esto es lo que hoy estamos viendo en esta fiesta democrática, en la que definitivamente nosotros, pocas garantías.

Sobre las intimidaciones, explicó:

Son amenazas que llegan a través de WhatsApp, son amenazas que llegan a través de los medios de comunicación, porque ellos colocan comunicados y dicen, cambio radical, Lina María Garrido, es objetivo militar, no puedo desplazarme. Inteligencia militar, que le ha acercado a usted, le dice, también tenemos informes, le han ofrecido protección. Yo quiero también el acompañamiento o la información. Yo he tenido que tener una lucha y una batalla jurídica con la Unidad Nacional de Protección, porque a mí las garantías me las han querido reducir, pero además, es que este gobierno acabó con la inteligencia de las fuerzas militares, de policías, ya ni siquiera saben dónde están en el territorio, si son ellos mismos los que se les sirvieron como carne de cañón a los criminales, y son los que han sido víctimas, muertos en todo el país, policías y soldados, más de cuatrocientos masacres en el país, o sea, aquí definitivamente, los que están ejerciendo autoridad en el país, en más de seiscientos sesenta y cuatro municipios, dicho por la Defensoría del Pueblo, son los grupos armados.

Finalmente, el debate sobre el software electoral y la impugnación de mesas se instala a pocos días del ocho de marzo.

Sin embargo, los candidatos que participaron en La Mesa Ancha Electoral coinciden en que la tensión no solo está en el sistema, sino en lo que describen como presión de disidencias, restricciones en zonas rurales y temor entre ciudadanos que, según afirman, dudan si podrán votar con libertad.