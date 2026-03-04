Cayó señalado del crimen de las dos hermanas en Malambo: celular reveló pistas y la ubicación de los cuerpos

La investigación por el asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años en el municipio de Malambo, Atlántico, dio un giro luego de que un accidente de tránsito, ocurrido el pasado jueves en el sur de la ciudad, se convirtiera en la primera pista clave para dar con los presuntos responsables.

Ese siniestro dejó a dos jóvenes heridos, pero lo que parecía un hecho aislado terminó siendo determinante para avanzar en el caso de la desaparición y posterior asesinato de las adolescentes.

Capturan a uno de los presuntos responsables del asesinato de dos hermanas en Malambo

A partir del choque registrado el jueves, las autoridades lograron ubicar a uno de los señalados implicados en el doble crimen.

El capturado fue identificado como Juan David Taguada, de 19 años. Según la información conocida por Noticias RCN, el análisis de su teléfono celular fue fundamental para el avance del proceso.

En el dispositivo encontraron material que lo vincula directamente con el secuestro extorsivo de las dos víctimas y, además, con la ubicación de los cuerpos.

¿Qué hallaron en el celular del capturado por el crimen de las dos hermanas en Malambo?

Sobre el contenido hallado en el celular, el director seccional de la Fiscalía en Atlántico, Daniel Gómez, explicó:

Al parecer uno de los sujetos identifico una serie de mensajes de una de las niñas hacia unas personas integrantes de una estructura criminal, donde se interpretó por esta persona que era que ellas se habían metido con él para ubicarlos y colocarlos en algún lado para sufrir una retaliación por una estructura delictiva.

De acuerdo con esa línea investigativa, la interpretación de esos mensajes habría sido el punto que desencadenó el secuestro y posteriormente el asesinato de las dos menores.

Las autoridades señalan que el material encontrado en el celular no solo lo relaciona con la retención ilegal de las jóvenes, sino también con el lugar donde fueron hallados los cuerpos.

Uno de los responsables del asesinato de dos hermanas en Malambo sería menor

En el expediente también figura una segunda persona vinculada a los hechos: un menor de edad.

El adolescente se accidentó junto al hoy capturado en el choque ocurrido el jueves y permanece internado en una clínica de la ciudad mientras continúa su vinculación a la investigación.

Ahora, con la captura de Juan David Taguada y la identificación del menor implicado, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento total del secuestro y asesinato de las dos hermanas en Malambo.

Las autoridades siguen recopilando pruebas para establecer responsabilidades y reconstruir cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida de las jóvenes de 14 y 17 años.