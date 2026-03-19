Juez en Barranquilla ordena arresto de directivos de la Nueva EPS, pero siguen prófugos

Un juez de Barranquilla ordenó el arresto de dos directivos de la Nueva EPS en el Atlántico por desacato a una tutela relacionada con fallas en la prestación de servicios médicos. La medida cobija a Eudes del Carmen Cueto Angulo, gerente regional de salud, y a Juan Carlos Fontalvo Gamarra, jefe de la entidad en la región.

Los funcionarios deberían cumplir 10 días de arresto y pagar una multa, pero la sanción no ha podido ejecutarse porque las autoridades no han logrado ubicarlos. La EPS se encuentra intervenida por el Gobierno desde el año pasado.

Policía no logra ejecutar la orden

Cuando la Policía intentó hacer efectiva la medida, se encontró con obstáculos. En un acta, los uniformados reportaron que el asesor jurídico de la entidad informó que Cueto Angulo se encuentra incapacitada, sin entregar mayores detalles.

RELACIONADO Habló el abogado de Kevin Acosta tras determinarse que el niño murió por negligencia de la Nueva EPS

En cuanto a Fontalvo Gamarra, señalaron que no trabaja en la regional Atlántico desde diciembre de 2025, pues fue trasladado a la sede centro en Bogotá. Esto ha impedido que se cumpla la orden judicial.

Usuarios denuncian incumplimientos en tratamientos

El proceso que derivó en la decisión judicial se originó por las constantes quejas de usuarios frente a la falta de entrega de medicamentos y tratamientos oportunos. Pacientes aseguran que desde agosto del año pasado esperan fármacos para el dolor y antidepresivos, sin recibir respuesta.

“Es una burla a la justicia”, expresaron algunos afectados, quienes consideran que la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales agrava la crisis en la atención médica de la EPS.