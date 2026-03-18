CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué debe pasar con la mamá de Kevin tras la revictimización del gobierno por la muerte de su hijo?

La Procuraduría determinó que Nueva EPS fue responsable de la muerte del niño Kevin Acosta por hemofilia en un caso de negligencia.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría emitió un pronunciamiento sobre el caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que murió tras no recibir los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia, responsabilizando directamente a la Nueva EPS de esta muerte que conmocionó al país y evidenció la profunda crisis del sistema de salud.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud
RELACIONADO

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud

El procurador Gregorio Eljach, quien fue nominado por el propio gobierno de Gustavo Petro, determinó que la muerte del menor no fue resultado de un accidente sino de negligencia por parte de la entidad prestadora de salud.

Esta decisión contradice abiertamente las declaraciones previas del presidente Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes habían señalado a la madre del niño como responsable, cuestionando públicamente sus cuidados y decisiones.

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría
RELACIONADO

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría

Alarmante cifra de quejas en el sistema de salud

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, según Catalina Suárez, el año 2025 cerró con más de 18.000 tutelas relacionadas con temas de salud, de las cuales el 24% corresponden a casos de no entrega de medicamentos.

Asimismo, la Superintendencia de Salud registra actualmente 154.000 reclamos, lo que equivale a aproximadamente 5.200 personas al día sin recibir respuesta adecuada del sistema.

El medicamento que requería Kevin Acosta tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias colombianas sin el respaldo de su EPS.

Esto no es un tema de cifras, sino es un tema de vidas, y que realmente existe hoy una responsabilidad política, y eso no se puede dejar pasar. Necesitamos que desde el Congreso de la República también se exija en este momento que se llame a rendición de cuentas al ministro de Salud. El presidente le debe hoy a Colombia una disculpa, a la mamá de Kevin le debe una disculpa, dijo Catalina Suárez.

El caso no es aislado, más de 50 niños enfrentan actualmente la misma situación, y recientemente se conoció el fallecimiento de Jeisson Pinzón, otro joven que murió esperando un tratamiento que debía llegarle desde octubre y que solo fue entregado el día de su muerte, pese a existir una tutela con desacato.

La Nueva EPS autorizó medicamento para leucemia de Jeisson Pinzón después de morir esperándolo
RELACIONADO

La Nueva EPS autorizó medicamento para leucemia de Jeisson Pinzón después de morir esperándolo

La crisis explícita que busca cambiar el sistema de salud

La situación se enmarca en lo que la exministra Carolina Corcho había denominado una crisis explícita necesaria para impulsar cambios en el sistema, así lo indicó Julio César Iglesias:

Esa crisis explícita consiste en desfinanciar la UPC, que es el costo de la atención de cada paciente, y pues claro, si usted no financia adecuadamente la UPC (…) las EPS incrementan deudas, se deteriora la prestación del servicio, y ahora se ve que la intención del gobierno es revivir ese nefasto seguro social a través de la Nueva EPS.

La Corte Constitucional ha señalado que el gobierno no está financiando adecuadamente la UPC (Unidad de Pago por Capitación), el costo establecido para la atención de cada paciente, lo que ha generado el deterioro progresivo en la prestación de servicios de salud.

La madre de Kevin Acosta, quien fue señalada públicamente por el gobierno en medio de su duelo, ahora cuenta con el respaldo de la Procuraduría para exigir responsabilidades. Hasta hace poco, la mujer aún recolectaba dinero para poder dar un entierro digno a su hijo.

El pronunciamiento del organismo de control abre la puerta a posibles acciones legales contra el Estado y genera cuestionamientos sobre la continuidad de los directivos de la Nueva EPS, a pesar de los múltiples desacatos a órdenes judiciales que se les atribuyen.

Madre de Kevin Acosta aclaró las verdaderas razones por las que no operaron a su hijo con hemofilia
RELACIONADO

Madre de Kevin Acosta aclaró las verdaderas razones por las que no operaron a su hijo con hemofilia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Aterrador caso en Usme: sujeto fue grabado mientras abusaba sexualmente de una perrita

Animales

Cuatro perros muertos en convención ilegal de peleas descubierto por la Fiscalía en La Calera

Bogotá

Hallan en un bus en la Terminal del Sur en Bogotá a un adolescente desaparecido en Buga

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026: así abrió la TRM este miércoles

👉 Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026. La TRM se ubicó en $3.689,97 y la divisa mostró leves movimientos en la jornada.

Venezuela

Así se vivió en El Helicoide la caída de Nicolás Maduro, según Juan Freites

Juan Freites, uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado en Venezuela, habló sobre cómo se vivió el momento en el temido centro de torturas de Caracas.

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos puso la cara tras el penal fallado con Atlético Nacional y envió mensaje a Millonarios

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 18 de marzo de 2026

Cuidado personal

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales