¿Qué debe pasar con la mamá de Kevin tras la revictimización del gobierno por la muerte de su hijo?

La Procuraduría emitió un pronunciamiento sobre el caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que murió tras no recibir los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia, responsabilizando directamente a la Nueva EPS de esta muerte que conmocionó al país y evidenció la profunda crisis del sistema de salud.

El procurador Gregorio Eljach, quien fue nominado por el propio gobierno de Gustavo Petro, determinó que la muerte del menor no fue resultado de un accidente sino de negligencia por parte de la entidad prestadora de salud.

Esta decisión contradice abiertamente las declaraciones previas del presidente Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes habían señalado a la madre del niño como responsable, cuestionando públicamente sus cuidados y decisiones.

Alarmante cifra de quejas en el sistema de salud

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, según Catalina Suárez, el año 2025 cerró con más de 18.000 tutelas relacionadas con temas de salud, de las cuales el 24% corresponden a casos de no entrega de medicamentos.

Asimismo, la Superintendencia de Salud registra actualmente 154.000 reclamos, lo que equivale a aproximadamente 5.200 personas al día sin recibir respuesta adecuada del sistema.

El medicamento que requería Kevin Acosta tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias colombianas sin el respaldo de su EPS.

Esto no es un tema de cifras, sino es un tema de vidas, y que realmente existe hoy una responsabilidad política, y eso no se puede dejar pasar. Necesitamos que desde el Congreso de la República también se exija en este momento que se llame a rendición de cuentas al ministro de Salud. El presidente le debe hoy a Colombia una disculpa, a la mamá de Kevin le debe una disculpa, dijo Catalina Suárez.

El caso no es aislado, más de 50 niños enfrentan actualmente la misma situación, y recientemente se conoció el fallecimiento de Jeisson Pinzón, otro joven que murió esperando un tratamiento que debía llegarle desde octubre y que solo fue entregado el día de su muerte, pese a existir una tutela con desacato.

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La crisis explícita que busca cambiar el sistema de salud

La situación se enmarca en lo que la exministra Carolina Corcho había denominado una crisis explícita necesaria para impulsar cambios en el sistema, así lo indicó Julio César Iglesias:

Esa crisis explícita consiste en desfinanciar la UPC, que es el costo de la atención de cada paciente, y pues claro, si usted no financia adecuadamente la UPC (…) las EPS incrementan deudas, se deteriora la prestación del servicio, y ahora se ve que la intención del gobierno es revivir ese nefasto seguro social a través de la Nueva EPS.

La Corte Constitucional ha señalado que el gobierno no está financiando adecuadamente la UPC (Unidad de Pago por Capitación), el costo establecido para la atención de cada paciente, lo que ha generado el deterioro progresivo en la prestación de servicios de salud.

La madre de Kevin Acosta, quien fue señalada públicamente por el gobierno en medio de su duelo, ahora cuenta con el respaldo de la Procuraduría para exigir responsabilidades. Hasta hace poco, la mujer aún recolectaba dinero para poder dar un entierro digno a su hijo.

El pronunciamiento del organismo de control abre la puerta a posibles acciones legales contra el Estado y genera cuestionamientos sobre la continuidad de los directivos de la Nueva EPS, a pesar de los múltiples desacatos a órdenes judiciales que se les atribuyen.