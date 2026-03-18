Habló el abogado de Kevin Acosta tras determinarse que el niño murió por negligencia de la Nueva EPS

En las últimas horas, la Procuraduría determinó que sí hubo negligencia en la atención de Kevin Acosta, el niño que murió tras permanecer 76 días sin recibir el medicamento para tratar su hemofilia.

El ente de control ordenó investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), indicó Manuel Villanueva, abogado de la familia del menor.

El informe de la Procuraduría señala una responsabilidad por omisión a los funcionarios de la Adres.

El abogado, además, explicó que estas conclusiones podrían servir como base para un proceso penal que adelanta la Fiscalía.

Kevin acosta murió tras esperar 76 días medicamento para la hemofilia

Kevin Acosta estuvo 76 días sin medicamento debido a problemas entre las EPS Medicarte e Integral, que suspendieron la atención alegando falta de pagos por parte de Nueva EPS, con quien tenían contratos.

La Nueva EPS tiene que decirles, no solamente a la Procuraduría, sino a la Fiscalía, por qué razón un medicamento tan esencial para la vida de un ser humano, y en especial la de un menor, que es de especial protección del Estado, se demoró tanto.

La investigación reveló que aproximadamente 2.000 pacientes adscritos a Medicarte e Integral podrían estar en alto riesgo por falta de atención médica asegurada.

"Estos son los casos visibles. Yo creo que más allá hay personas que no han denunciado, que omiten hacerlo, y que están sufriendo las consecuencias de esta omisión y esta desfinanciación del sistema de salud", advirtió Villanueva.

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Familia de Kevin Acosta denunció penalmente al presidente Petro

Al mismo tiempo, el abogado confirmó que la familia presentó denuncias penales contra el presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones y contra el ministro de Salud ante la Fiscalía, por la divulgación no autorizada de la historia clínica del menor.

Esta historia clínica se trataba de un menor de edad que tenía una especial protección del Estado, que ni la familia ni una autoridad judicial había dado autorización para que se hiciera público.

El representante legal confirmó que trabajan en coordinación con la Fiscalía en el proceso penal, ejerciendo activamente su rol como representantes de víctimas.