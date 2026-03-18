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Falta de medicamentos aceleró sangrado de Kevin Acosta: informe de la Procuraduría

El informe señala que Kevin no recibió medicamentos en enero y hasta el 13 de febrero, día de su muerte, no había tenido acceso al tratamiento.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
01:38 p. m.
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La Procuraduría Delegada para la Salud estableció que la falta de suministro oportuno del medicamento para tratar la hemofilia de Kevin Acosta incidió directamente en su fallecimiento.

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La procuradora Mónica Ulloa explicó en A lo que vinimos con Johana Amaya que tras conocer el caso se inició una actuación preventiva y se determinó que “la falta del suministro oportuno del medicamento generó, incidió el deterioro del estado de salud del menor, lo que pudo generar el fallecimiento”.

Nueva EPS en el centro de la responsabilidad

El informe señala que Kevin no recibió medicamentos en enero y hasta el 13 de febrero, día de su muerte, no había tenido acceso al tratamiento.

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Ulloa enfatizó que “la garantía de la Nueva EPS debería ser la suficiencia de la red en cualquier momento”, pero los reportes de los hospitales de Pitalito y La Misericordia en Bogotá confirman que la ausencia del medicamento aceleró el sangrado tras un accidente en bicicleta. La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para determinar si existe responsabilidad penal en el caso.

Deterioro estructural de la EPS

Además del caso de Kevin, la Procuraduría elaboró un informe sobre la situación general de la Nueva EPS. El documento evidencia “la falta de capacidad de respuesta tanto administrativa como de gestión de riesgo en salud, la insuficiencia de la red para atender a sus usuarios”, lo que fue trasladado a las delegadas disciplinarias.

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La investigación se suma a las indagaciones que ya adelanta la Fiscalía por la muerte del menor, considerado sujeto de especial protección.

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