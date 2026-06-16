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Juez dicta medida provisional y ordena al presidente Petro no participar en política

Una medida provisional emitida por un juzgado de Medellín ordena al presidente Petro no utilizar canales asociados a su investidura para favorecer o desfavorecer candidatos presidenciales.

Presidente Gustavo Petro (3)
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

junio 16 de 2026
04:23 p. m.
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Una juez del Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín emitió una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro, mediante la cual le ordena abstenerse de utilizar recursos, canales y escenarios vinculados a su cargo para difundir propaganda electoral o mensajes que puedan favorecer o desfavorecer a candidatos presidenciales.

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¿Qué ordenó el juzgado contra Gustavo Petro?

La orden judicial señala que el mandatario deberá abstenerse de utilizar alocuciones oficiales, eventos públicos realizados en calidad de presidente, escenarios nacionales e internacionales asociados al ejercicio de sus funciones y la cuenta de X del mandatario, en cuanto instrumento de ejercicio de la función pública, para difundir mensajes de contenido electoral.

La providencia también establece que el presidente deberá abstenerse de emitir afirmaciones sobre un eventual fraude electoral que carezcan de evidencia sólida y razonable.

¿Por qué fue concedida la medida provisional?

Para adoptar la decisión, la juez explicó que las medidas provisionales en acciones de tutela tienen carácter transitorio y no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.

En la providencia, el juzgado indicó que encontró una “apariencia de buen derecho” al analizar los argumentos presentados por el accionante. Entre los elementos considerados figura una decisión previa del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, en la que se ordenó al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos o agrupaciones políticas a través de medios oficiales.

Asimismo, la autoridad judicial señaló que el accionante aportó documentos periodísticos y publicaciones de la red social X para sustentar que el mandatario habría continuado realizando referencias a la campaña electoral con posterioridad a esa decisión. Según el despacho, estos elementos justificaban la adopción de medidas urgentes debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026.

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