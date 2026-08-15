Trump anuncia que declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que “pronto” declarará el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, en medio de la guerra que Washington e Israel mantienen contra Irán desde el 28 de febrero. El mandatario afirmó que Teherán “está siendo derrotado de forma contundente” y que la medida se concretará tras la victoria militar.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump con una sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en Nueva York. Según el presidente, la decisión se enmarca en la ofensiva conjunta para frenar el programa nuclear iraní y provocar un levantamiento interno contra el régimen.

Control estratégico y bloqueo económico

Irán respondió a la ofensiva estableciendo un control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, paso vital para el transporte mundial de hidrocarburos y mercancías. En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes con el objetivo de paralizar la economía del país.

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La declaración de Trump generó reacciones inmediatas. Según Brian Schwartz, periodista de The Wall Street Journal, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que el mandatario estaba “bromeando” al hablar de convertir Ormuz en “territorio estadounidense”.

Respuesta firme de Irán

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, rechazó el anuncio y afirmó que el estrecho “seguirá siendo iraní”. “El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se abrirá y se cerrará por orden de Irán”, escribió en X.

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El funcionario agregó que “Ormuz no puede ser tomado por asalto con un tuit o un portaaviones, ni mediante un decreto presidencial ni con un discurso de campaña electoral”, en alusión directa a las palabras de Trump.