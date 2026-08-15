CANAL RCN
Internacional

Trump anuncia que declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

Según el presidente, la decisión se enmarca en la ofensiva conjunta para frenar el programa nuclear iraní.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 15 de 2026
07:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que “pronto” declarará el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, en medio de la guerra que Washington e Israel mantienen contra Irán desde el 28 de febrero. El mandatario afirmó que Teherán “está siendo derrotado de forma contundente” y que la medida se concretará tras la victoria militar.

Presidente Trump tomó drástica decisión sobre las vacunas en los niños, ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Presidente Trump tomó drástica decisión sobre las vacunas en los niños, ¿de qué se trata?

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump con una sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en Nueva York. Según el presidente, la decisión se enmarca en la ofensiva conjunta para frenar el programa nuclear iraní y provocar un levantamiento interno contra el régimen.

Control estratégico y bloqueo económico

Irán respondió a la ofensiva estableciendo un control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, paso vital para el transporte mundial de hidrocarburos y mercancías. En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes con el objetivo de paralizar la economía del país.

Administración Trump sigue de cerca la política contra los grupos armados del gobierno de Abelardo
RELACIONADO

Administración Trump sigue de cerca la política contra los grupos armados del gobierno de Abelardo

La declaración de Trump generó reacciones inmediatas. Según Brian Schwartz, periodista de The Wall Street Journal, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que el mandatario estaba “bromeando” al hablar de convertir Ormuz en “territorio estadounidense”.

Respuesta firme de Irán

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, rechazó el anuncio y afirmó que el estrecho “seguirá siendo iraní”. “El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se abrirá y se cerrará por orden de Irán”, escribió en X.

Destapan el plan que tendría Gianni Infantino para buscar apoyo de Trump en medio de la polémica
RELACIONADO

Destapan el plan que tendría Gianni Infantino para buscar apoyo de Trump en medio de la polémica

El funcionario agregó que “Ormuz no puede ser tomado por asalto con un tuit o un portaaviones, ni mediante un decreto presidencial ni con un discurso de campaña electoral”, en alusión directa a las palabras de Trump.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indonesia

Impactantes imágenes de cómo quedó Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7

Reino Unido

Encuentran sin vida a exprofesor de Cambridge envuelto en un escándalo de plagio

Artistas

Hermano de Michael Jackson fue secuestrado por el ELN en los 90: esta es la historia

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Bogotá moviliza más de 400 toneladas de ayuda desde El Campín para atender emergencias en Colombia

El máximo escenario de los bogotanos para el fútbol se convirtió en un enorme centro de acopio para las víctimas.

Santa Marta

Bus intermunicipal se incendió en la vía entre Ciénaga y Santa Marta

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo comenzó a incendiarse durante su recorrido.

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026

Salud mental

Lo que un terremoto puede provocar en su salud semanas después

Salud mental

Soñar con la misma persona varias veces: ¿qué significa?