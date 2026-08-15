Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá vuelve a ser protagonista este sábado 15 de agosto de 2026 con un nuevo sorteo que reúne a miles de jugadores en Colombia.

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Quienes compraron su billete o fracción pueden consultar el número ganador del premio mayor y comprobar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realizó este sábado en su horario habitual. Una vez finalizado el juego, estos fueron los resultados correspondientes al premio mayor:

Número ganador: 2885

Serie: 082.

La recomendación para los participantes es revisar cuidadosamente tanto el número como la serie que aparecen en su billete. Ambos datos son fundamentales para determinar si se obtuvo el premio mayor.

Sin embargo, quienes no hayan acertado el resultado principal también deben consultar el plan completo de premios. La Lotería de Boyacá entrega diferentes premios secos y aproximaciones que representan nuevas oportunidades para los apostadores.

Los resultados definitivos pueden verificarse a través de los canales oficiales de la lotería.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si su billete o fracción resultó ganador, lo primero es conservarlo en buen estado, pues será necesario presentarlo para solicitar el pago correspondiente.

También es recomendable verificar nuevamente los números en los medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite y evitar entregar el billete a terceros.

El procedimiento para cobrar dependerá del monto obtenido. Los premios de menor cuantía pueden tener mecanismos de pago diferentes a los establecidos para los ganadores de sumas mayores.

Asimismo, los jugadores deben recordar que los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por la legislación colombiana, por lo que el dinero finalmente recibido puede ser inferior al valor anunciado.

La Lotería de Boyacá realiza tradicionalmente sus sorteos los sábados y sus resultados oficiales pueden consultarse después de cada jornada.