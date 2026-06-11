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Corte Suprema ordena al presidente Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión contra Gloria Arizabaleta

El alto tribunal dispuso que el presidente Petro responda a través de un cuestionario escrito.

Presidente Petro anunció la compra de aeronaves, blindados y armamento antes de terminar su gobierno
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 11 de 2026
10:31 a. m.
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El magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó que el presidente Gustavo Petro rinda una declaración juramentada para ampliar la denuncia que presentó sobre una supuesta extorsión.

Procuraduría suspende de su cargo a la representante Gloria Arizabaleta
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La decisión se produce luego de que la recién suspendida por la Procuraduría y representante a la Cámara, quien presidía la Comisión de Investigación de Acusaciones, radicara un auto este miércoles solicitando la suspensión provisional del mandatario por participación en política.

Presidente Petro tendrá que responder cuestionario escrito

El alto tribunal dispuso que Petro responda a través de un cuestionario escrito, mecanismo que permitirá a la Corte avanzar en la investigación sobre la presunta extorsión denunciada por el jefe de Estado.

¿Puede la Comisión de Acusación suspender provisionalmente al presidente Petro?
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La medida se suma a las indagaciones abiertas tras sus últimas intervenciones públicas, en las que el presidente señaló presiones indebidas en medio del proceso político y disciplinario que enfrenta.

Comisión de Acusación abre una investigación disciplinaria en contra el presidente Petro por presunta participación en política
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