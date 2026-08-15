Fundación de abuelitos en Manizales quedó 70% afectada por el terremoto: piden ayuda urgente

En Manizales, varias instituciones que atienden a poblaciones vulnerables también resultaron golpeadas por el movimiento telúrico.

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Una de ellas es la Fundación El Edén del Abuelo, donde 55 adultos mayores reciben atención y permanecen bajo el cuidado de la organización. Los daños obligaron a modificar completamente su rutina y, por ahora, todos tienen que dormir en un mismo salón.

¿Qué pasó con la Fundación El Edén del Abuelo en Manizales?

La infraestructura del hogar quedó afectada en aproximadamente un 70%, dejando inutilizables varias zonas del lugar.

Uno de los daños más preocupantes está precisamente en los dormitorios. Las habitaciones donde normalmente descansaban los adultos mayores ya no pueden ser utilizadas, por lo que las camas tuvieron que ser trasladadas a un salón común.

La situación obliga a los responsables de la fundación a buscar soluciones rápidamente para garantizar que los 55 adultos mayores puedan volver a contar con espacios adecuados y seguros.

¿Qué necesitan los adultos mayores?

Además de los trabajos de reconstrucción, la fundación necesita elementos esenciales para atender a esta población.

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Oscar Jaime Ochoa, fundador de El Edén del Abuelo, explicó que requieren camas hospitalarias, debido a que las que tenían quedaron inutilizables.

También necesitan materiales de construcción y recursos económicos que permitan recuperar los dormitorios y las áreas destinadas a las actividades de los adultos mayores.

Necesitamos camas hospitalarias, ya que las que teníamos no sirven.

¿Cómo se puede ayudar a la fundación?

La organización habilitó sus canales oficiales para recibir las donaciones y orientar a quienes quieran contribuir con la recuperación de sus instalaciones.

Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la fundación a través del número 3146186984 o consultar su cuenta de Instagram @fundacioneledendelabuelo, donde se brinda información sobre las diferentes formas de apoyar.