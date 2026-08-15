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Jhon Arias la pasó muy mal al enfrentar a su ex equipo, Fluminense: fue tratado de Judas y recibió insultos

El colombiano fue chiflado e insultado por los hinchas del cuadro local.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:38 p. m.
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El colombiano Jhon Arias vivió un infierno futbolístico y emocional al reencontrarse con la hinchada del Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Vistiendo los colores de Palmeiras, el extremo colombiano experimentó de primera mano la delgada línea que separa la idolatría eterna del rechazo absoluto.

Durante cuatro temporadas, Arias fue el corazón de la escuadra 'Flu', ganando la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. Tras un efímero paso por el Wolverhampton de Inglaterra, su regreso a Brasil no fue a Río de Janeiro, sino a Sao Paulo con Palmeiras por un histórico traspaso de 25 millones de euros.

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La torcida tricolor interpretó su llegada a un rival directo como una traición, recordando antiguas promesas donde el jugador señalaba que solo volvería a Brasil a vestir la camiseta de Fluminense.

El infierno que vivió Jhon Arias: video

El hostigamiento comenzó desde antes del silbato inicial: cada vez que el chocoano apareció en la pantalla gigante durante el anuncio de las alineaciones, el estadio estalló en ensordecedores abucheos. La presión se intensificó con el partido en marcha, pues los seguidores de Fluminense le dedicaron cánticos de "Judas" y reprocharon cada una de sus intervenciones.

En lo deportivo, Fluminense venció 3-2 a Palmeiras en un encuentro apasionante. Gustavo Gómez adelantó tempranamente al 'Verdão', pero Hulk logró la igualdad para los locales. En la etapa complementaria, Maurício puso en ventaja a Palmeiras, pero el 'Flu' remontó con anotaciones de Kevin Serna y Germán Cano en la recta final.

Arias sumó 73 minutos de juego antes de ser sustituido por el cuerpo técnico paulista bajo una lluvia estruendosa de silbidos.

 

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