Juez que dejó libres a integrantes de 'Los Relojeros', fue quien dio libertad condicional a Nicolás Petro

La controversia en torno a la decisión judicial de liberar a nueve de los 13 capturados de la banda criminal ‘Los Relojeros’ ha tomado un nuevo giro.

Juez que dejó libres a integrantes de 'Los Relojeros' dio libertad condicional a Nicolás Petro

Esto, luego de que se revelará que el juez responsable de esta decisión es el mismo que ordenó la libertad condicional de Nicolás Petro hace un año, generando preocupación sobre la consistencia y criterio en sus fallos.

El juez en cuestión argumentó que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para justificar la detención de los sospechosos.

“Se tenía que traer los medios de convicción, no solo trae 3 2.000, casi 3.000 elementos de convicción y no traer la carga argumentativa suficiente para acreditar para cada uno su pertenencia o su adscripción a esta estructura delincuencial”, argumentó Omar Beltrán, juez 74 de garantías de Bogotá.

También se conoció que el juez habría compulsado copias a los investigadores de la Fiscalía por haber seguido y grabado a los presuntos implicados en este caso, cuestionando así los métodos de investigación empleados.

La decisión ha provocado una reacción inmediata de la Fiscalía, que ya ha apelado el fallo de dejar en libertad a los implicados de ‘Los Relojeros’.

¿Cuál fue el juez que dejó en libertad a integrantes de 'Los Relojeros'?

Este caso se suma a una serie de decisiones polémicas del juez, incluyendo la liberación de Nicolás Petro en agosto de 2023, a pesar de que la Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria.

El historial del juez está bajo escrutinio, con tres procesos disciplinarios actualmente en curso en la Comisión Seccional de Bogotá. Además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya ha compulsado copias por el hecho, indicando una creciente preocupación por sus decisiones judiciales.

En su defensa, el juez declaró que “yo no puedo verificar responsabilidad, así alguien esté o no convencido de que son peligrosos", sugiriendo que sus decisiones se basan estrictamente en la evidencia presentada y no en percepciones de peligrosidad.

La decisión del juez y sus implicaciones continúan generando discusión en los círculos legales y en la opinión pública, mientras se espera el resultado de la apelación de la Fiscalía.