CANAL RCN
Colombia Video

Juez le ‘jaló las orejas’ a la Fiscalía por preacuerdo con agresor de Lenis Paola Martínez

La víctima, que fue secuestrada y rociada con gasolina por su expareja, pide que el caso no quede en la impunidad.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Noticias RCN tenemos memoria, por eso hacemos seguimiento al caso de Lenis Paola Martínez, la mujer que fue secuestrada y rociada con gasolina por su expareja sentimental en la mañana del pasado 21 de enero.

Hoy, ocho meses después, Lenis sigue pidiendo que el caso no quede impune. En una reciente audiencia, un juez negó la polémica negociación hecha por el agresor con la Fiscalía, con la que buscaba obtener una rebaja de pena.

Videos revelan el momento exacto en el que secuestran a Lenis Martínez, en Bogotá
RELACIONADO

Videos revelan el momento exacto en el que secuestran a Lenis Martínez, en Bogotá

“No entiendo por qué las víctimas tenemos que pasar por todas estas situaciones”, aseguró en su momento la víctima, luego del cruel episodio al que la sometió su antiguo compañero sentimental.

Polémico preacuerdo de la Fiscalía con el agresor

Lenis Paola fue secuestrada, abusada y rociada con gasolina por su expareja, un hombre que permanece bajo custodia de las autoridades, pero que con diferentes artimañas ha buscado zafarse de una condena ejemplar por lo que hizo.

En una reciente audiencia, el abogado de la víctima pidió a la Fiscalía que se tenga en cuenta el enfoque de género en el tratamiento de este caso, argumentando que el ente investigador habría omitido reprochar la violencia ejercida contra los hijos de Lenis, así como el contexto de extrema violencia que vivieron por cuenta del sindicado.

Esta postura fue respaldada por el juez del caso, quien criticó y negó tajantemente el preacuerdo entre la Fiscalía y el agresor.

¿Qué se sabe de los cómplices del atroz secuestro a Lenis Martínez por su expareja en Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué se sabe de los cómplices del atroz secuestro a Lenis Martínez por su expareja en Bogotá?

El delegado de la Fiscalía, por su parte, reconoció el error en plena audiencia y ahora deberán adicionar varios delitos a la investigación en contra de Duván Ardila.

Así fue el secuestro de Lenis Paola en Bogotá

Sobre las 7 de la mañana del 21 de enero de este año, Lenis Paola fue sacada de forma violenta de su apartamento por parte de su expareja sentimental. Sus dos hijos fueron amordazados y abandonados en el lugar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un conjunto residencial en el barrio Castilla, en Bogotá. Videos de cámaras de seguridad mostraban a dos hombres junto a ella.

“Yo sentí el fin de mi vida”, Lenis Paola Martínez fue rociada con gasolina por su expareja
RELACIONADO

“Yo sentí el fin de mi vida”, Lenis Paola Martínez fue rociada con gasolina por su expareja

Uno de esos era Duván Ardila, quien en ocasiones anteriores ya la había amenazado.

En menos de 24 horas, las autoridades lograron rescatar a la mujer, quien reveló que fue abusada y rociada con gasolina por sus agresores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fuerzas Militares

Base militar fue atacada con explosivos en Antioquia: autoridades decretaron toque de queda

Cúcuta

Madre dijo que era del Tren de Aragua y amenazó a una profesora en Cúcuta: violenta situación

Cundinamarca

“Me había dicho que solamente se había robado un celular”, mamá de interno muerto en Funza

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo hoy 18 de septiembre de 2025

¡Ya hay personas celebrando tras el sorteo del Super Astro Sol de este 18 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razón

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció la decisión.

Perú

¿Por qué Machu Picchu está en riesgo de dejar de ser una maravilla del mundo?

Cuidado personal

¿Por qué los hombres son infieles? La explicación desde la psicología

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?