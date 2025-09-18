Juez le ‘jaló las orejas’ a la Fiscalía por preacuerdo con agresor de Lenis Paola Martínez

En Noticias RCN tenemos memoria, por eso hacemos seguimiento al caso de Lenis Paola Martínez, la mujer que fue secuestrada y rociada con gasolina por su expareja sentimental en la mañana del pasado 21 de enero.

Hoy, ocho meses después, Lenis sigue pidiendo que el caso no quede impune. En una reciente audiencia, un juez negó la polémica negociación hecha por el agresor con la Fiscalía, con la que buscaba obtener una rebaja de pena.

“No entiendo por qué las víctimas tenemos que pasar por todas estas situaciones”, aseguró en su momento la víctima, luego del cruel episodio al que la sometió su antiguo compañero sentimental.

Polémico preacuerdo de la Fiscalía con el agresor

Lenis Paola fue secuestrada, abusada y rociada con gasolina por su expareja, un hombre que permanece bajo custodia de las autoridades, pero que con diferentes artimañas ha buscado zafarse de una condena ejemplar por lo que hizo.

En una reciente audiencia, el abogado de la víctima pidió a la Fiscalía que se tenga en cuenta el enfoque de género en el tratamiento de este caso, argumentando que el ente investigador habría omitido reprochar la violencia ejercida contra los hijos de Lenis, así como el contexto de extrema violencia que vivieron por cuenta del sindicado.

Esta postura fue respaldada por el juez del caso, quien criticó y negó tajantemente el preacuerdo entre la Fiscalía y el agresor.

El delegado de la Fiscalía, por su parte, reconoció el error en plena audiencia y ahora deberán adicionar varios delitos a la investigación en contra de Duván Ardila.

Así fue el secuestro de Lenis Paola en Bogotá

Sobre las 7 de la mañana del 21 de enero de este año, Lenis Paola fue sacada de forma violenta de su apartamento por parte de su expareja sentimental. Sus dos hijos fueron amordazados y abandonados en el lugar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un conjunto residencial en el barrio Castilla, en Bogotá. Videos de cámaras de seguridad mostraban a dos hombres junto a ella.

Uno de esos era Duván Ardila, quien en ocasiones anteriores ya la había amenazado.

En menos de 24 horas, las autoridades lograron rescatar a la mujer, quien reveló que fue abusada y rociada con gasolina por sus agresores.