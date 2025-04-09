Jueza declaró nula la detención carcelaria de Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla declaró nula la medida de detención intramural contra Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’.

La jueza de segunda instancia revocó la medida de aseguramiento impuesta previamente por el Juzgado 102 Penal Municipal con función de control de garantías, al declarar su nulidad.

En su fallo, argumentó que la resolución inicial carecía de una fundamentación sólida tanto en el ámbito jurídico como en el probatorio, a pesar de que a Palomino se le señala como presunto implicado en al menos 17 homicidios registrados en Barranquilla.

Tres días para resolverse la situación de Digno Palomino

A partir de este jueves, el juez de garantías William Saleme contará con un plazo máximo e inaplazable de tres días hábiles para volver a pronunciarse sobre la situación jurídica del procesado, esta vez mediante una decisión que cumpla con los requisitos legales de fundamentación.

Por su parte, la funcionaria judicial subrayó que esta medida responde al principio de respeto por los derechos constitucionales, y precisó que su resolución no admite ningún tipo de recurso.

En consecuencia, el caso de Digno Palomino, señalado como uno de los presuntos delincuentes más peligrosos del Atlántico, regresa al despacho del Juzgado 102 Penal Municipal, instancia que deberá determinar si ratifica o deja sin efecto la medida de aseguramiento.

Mientras tanto, Palomino permanece privado de su libertad en la cárcel de La Dorada Caldas, donde enfrenta otra investigación que le impide que quede en libertad en estos momentos.

La influencia de ‘Los Pepes’ en el Atlántico

El grupo delincuencial Los Pepes es una de las organizaciones criminales más activas y peligrosas en el departamento del Atlántico, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla. Se les atribuyen delitos como extorsión, tráfico de estupefacientes, homicidios y enriquecimiento ilícito.

En julio de 2025, las autoridades confiscaron 46 bienes vinculados a Los Pepes, valorados en más de 4.000 millones de pesos. Incluyen apartamentos lujosos, vehículos y una sociedad comercial usada para lavar dinero.